Willie Colón se recupera del accidente automovilístico: "Ya puedo tomar el trombón". | Fuente: EFE

Willie Colón sorprendió a sus fanáticos luego de anunciar que está mejorando notablemente tras sufrir un accidente automovilístico en el mes de abril de este año. Por medio de sus redes sociales, el salsero aseguró que está recuperando sus movimientos poco a poco.

“El doctor Peter Angevine, mi neurocirujano, dio luz verde para quitarme el collarín duro y tomar el trombón nuevamente, pero será un proceso lento. Me pondré un aparato ortopédico suave cuando me canse. Me tomó casi cuatro meses llegar aquí, pero tengo muchas esperanzas de poder regresar pronto a los escenarios”, se lee en la descripción de la imagen.

En las entrevistas que Willie Colón ofreció a diferentes medios comentó que para él fue “un milagro” haber salido vivo y que fue su esposa Julia Colón Craig quien “fue su ángel de la guarda”.

“Yo estaba sangrando, pero a chisguete, se me cayó todo, el cráneo lo tenía abierto y con una hemorragia profusa. Y ella (Julia) vino y empezó a tratarme, me puso un paño que me aguantó la sangre y empezó a hacerme preguntas, sin ella yo creo que hubiera muerto ahí desangrado”, dijo a Telemundo.

A pesar de que aún no puede volver a los escenarios, Willie Colón espera hacerlo pronto, pero todo depende de su recuperación.

Accidente automovilístico de Willie Colón

El pasado 20 de abril, Willie Colón sufrió junto a su esposa Julia un accidente automovilístico en Carolina del Norte, Estados Unidos. El hecho ocurrió a las 4 de la tarde y no hubo otros vehículos involucrados en el incidente, no obstante, el impacto dejó lesiones graves en el salsero de origen puertorriqueño.

A través de las redes sociales de Willie Colón, la agencia del cantante confirmó lo sucedido y brindó detalles sobre su salud. Nell McCarthy, directora de comunicaciones de El Malo Inc, fue quien se pronunció en el comunicado que fue difundido junto a las fotografías de la caravana después del accidente.

“El ícono de la música y activista social Willie Colón y su esposa Julia estuvieron involucrados en un accidente automovilístico potencialmente mortal en los Outer Banks de Carolina del Norte. Los Colón fueron sacados de entre los escombros y llevados a un hospital local”, se lee en el primer pronunciamiento oficial.

El intérprete de “El gran varón” necesitó ser trasladado al Hospital General Sentara Norfolk, un centro de trauma de nivel uno, en Norfolfk, Virginia, EE.UU.. “Las lesiones incluyeron conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo que requirieron 16 grapas y fracturas en su vértebra cervical C1. Se encuentra en estado grave, pero estable”, agregó.

