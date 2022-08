Willow Smith se pronunció sobre el ataque de su padre a Chris Rock en los Oscar 2022. | Fuente: Instagram

Tras las disculpas de Will Smith a Chris Rock por haberle golpeado en los Oscar 2022, su hija Willow se pronunció sobre este hecho: “No me sacudió tanto como mis propios demonios internos”, dijo la artista.

“Veo a toda mi familia como seres humanos y los quiero y acepto por toda su humanidad. Debido a la posición en la que estamos, nuestra humanidad a veces no es aceptada, y se espera que actuemos de una manera que no es propicia para una vida humana sana y no es propicia para ser honesto”, dijo Willow para la revista Billboard.

Como se recuerda, Will Smith comentó que, pese a lo que se decía en las redes sociales, él fue el único responsable de la acción en contra de Chris Rock y dejó claro que su esposa Jada Pinkett Smith no lo incitó a la agresión.

“Tomé la decisión por mi cuenta, a partir de mis propias experiencias y mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver conejo. Lo siento, mi amor. Quiero pedir perdón a mis hijos y a mi familiar por haberme dejado llevar así en ese momento”, explicó en ese entonces.

Will Smith le pide disculpas a Chris Rock

Han pasado cuatro meses desde que Will Smith protagonizó un polémico momento en la gala de premiación de los Oscar 2022, en el que abofeteó a Chris Rock, el presentador de ese segmento de la gala.

En un video publicado en sus redes sociales oficiales, Smith explicó que se tomó este momento, después de reflexionar y “darle vueltas al tema”, para responder algunas de las preguntas más consultadas por sus fans.

“Está todo borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te digo, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, comentó Smith en el video.

