WWE rindió homenaje al "inmortal" Hulk Hogan con la tradicional despedida de las 10 campanadas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La WWE (World Wrestling Entertainment, por sus siglas en inglés) dedicó un homenaje a una de las leyendas más grandes de la lucha libre profesional, Hulk Hogan, quien falleció el 24 de julio a los 71 años.

Durante la transmisión del programa SmackDown la noche del viernes 25 de julio, la compañía rindió tributo al famoso luchador a través de segmento que recopiló imágenes de los momentos resaltantes de su carrera, la cual se extendió por más de cuatro décadas.

El bloque especial fue narrado por Triple H, exluchador y actual director de contenido de la compañía.

Hulk Hogan recibió el último adiós con las tradicionales 10 campanadas de la WWE



En otro momento, Triple H calificó a Hogan como "uno de los íconos más reconocidos a nivel mundial" y luego dio inicio a la ceremonia de las 10 campanadas, una tradición con la que la organización despide a sus leyendas.

"Por favor, ayúdennos a honrarlo mientras le rendimos un homenaje con estas 10 campanadas a Terry Bollea, el único e inigualable, el inmortal Hulk Hogan", expresó Triple H antes de iniciar el acto.

Además, varios miembros del elenco de la WWE, con figuras del pasado y presente, se sumaron para rendir respeto a la memoria del fallecido luchador.

El silencio se apoderó de la arena durante el acto, pero tras el toque de la última campanada, la multitud estalló en aplausos.

"WWE está triste al enterarse del fallecimiento de Hulk Hogan, miembro del Salón de la Fama. Una de las figuras más reconocidas de la cultura pop, Hogan ayudó a que WWE alcanzara reconocimiento global en los años 80. WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Hogan", fue el comunicado de la compañía tras la noticia de muerte del luchador.

Hulk Hogan, el ídolo de bigote rubio que popularizó la WWE

Terry Gene Bollea, más conocido como Hulk Hogan, murió a causa de un paro cardíaco en su residencia de Florida. Fue una figura destacada en la WWE e impulsor de la llamada 'Hulkmanía', un fenómeno que atrajo a millones de fanáticos. Su imagen era fácilmente reconocible por su bigote en forma de herradura, su pañuelo o vincha en la cabeza y su gran físico de casi dos metros de altura.

Hogan debutó en los rings a finales de los años 70 y se convirtió en campeón mundial de la WWF (ahora WWE) en cinco ocasiones. A finales de los 90, pasó a la WCW, donde obtuvo el título mundial seis veces. Además de su carrera como luchador, Hogan también tuvo presencia en cine y televisión, con apariciones en películas como Rocky III, Suburban Commando y Mr. Nanny, así como en series como The A-Team y Baywatch. También protagonizó su propio programa reality, Hogan Knows Best.

En 2013, Hogan demandó al medio Gawker por la publicación de un video sexual suyo, y obtuvo una compensación de 31 millones de dólares. En 2015, fue expulsado temporalmente del Salón de la Fama de la WWE por comentarios ofensivos hacia personas afroamericanas, lo que lo llevó a pedir disculpas y a realizar labores de voluntariado con jóvenes como forma de enmendar el incidente.

Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió en la Convención Nacional Republicana de julio de 2024, donde habló antes del discurso de Donald Trump tras el atentado en Pensilvania. Desde el escenario, Hogan se dirigió a la multitud quitándose la chaqueta y rompiendo su camiseta para brindar su apoyo al presidente de Estados Unidos, quien afirmó conocerlo desde hace 35 años.