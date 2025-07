"El más grande de todos los tiempos": Dwayne Johnson, 'La Roca', se despide de su "amigo e ídolo" Hulk Hogan

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dwayne Johnson, mejor conocido como 'La Roca', dedicó un conmovedor mensaje de despedida a Hulk Hogan, a quien calificó como su "amigo y héroe de la infancia". La publicación fue compartida a través de su cuenta de Instagram, apenas un día después del fallecimiento del astro de la lucha libre.

"Descansa en paz, Terry Bollea, también conocido como el Inmortal Hulk Hogan. Para millones de niños fuiste un héroe de la infancia, yo incluido", escribió Johnson, de 53 años.

En su mensaje, el actor recordó una anécdota de cuando logró tener uno de los accesorios más carcterísticos del legendario luchador.



"En 1984, te devolví tu vincha de 'The Hulkster' en el vestuario del Madison Square Garden. Fui el niño afortunado que la atrapó cuando la lanzaste al público. Aquella noche luchabas contra 'Mr. Wonderful', Paul Orndorff. Estabas sorprendido y feliz después del combate, porque me dijiste que esa era tu última vincha, y que si no hubiera sido por mí, no habrías tenido manera de mandar a hacer otra igual", relató.

Sin embargo, la anécdota no quedó ahí. Johnson recordó que Hogan, luego de aquella noche, le prometió enviarle otra vincha.

"Me prometiste que harías más y que me regalarías una vincha como muestra de agradecimiento. Un mes después, en el Madison Square Garden, cumpliste tu promesa. Mantuviste tu palabra, con un apretón de manos y un "gracias, chico". Eso significó el mundo para ese niño de 12 años", agregó.

El recuerdo de Dwayne Johnson sobre su histórica lucha con Hulk Hogan en WrestleMania X8

Décadas más tarde, ambos compartieron el ring en WrestleMania X18, en una histórica lucha promocionada como 'Ícono vs. Ícono'. Según Michael Cole, veterano comentarista de la WWE, ese combate fue "la mejor lucha en la historia de WrestleMania". Cole recordó que "el sonido más ensordecedor que he escuchado en una arena" ocurrió durante ese enfrentamiento entre Hogan y 'La Roca', ante 68 mil fanáticos.

De hecho, Johnson también recordó lo grande del momento en su mensaje.

"Tú llenaste la casa, agotaste las entradas en cada arena y estadio del país en tu mejor momento como Hulk Hogan, en tu camino para convertirte en el más grande de todos los tiempos", expresó.

'La Roca' cerró su mensaje con una línea que resume la admiración y el respeto que siente por Hogan.

"Desde lo más profundo de mis entrañas, y en nombre de este mundo salvaje y loco de la lucha libre profesional que amamos, te digo ahora y para siempre… Gracias por llenar la casa, hermano… Gracias por la casa", concluyó.