¿Y Luis Miguel? Stephanie Salas será quien entregue a Michelle Salas en el altar

El compromiso entre Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel y Stephanie Salas, y el empresario Danilo Diaz Granados fue confirmado con una romántica fotografía que publicó la socialité en sus redes sociales. Una de las preguntas que más se hacen los seguidores de El Sol es si este será el encargado de entregar a su hija en el altar. La respuesta parece ser no.

Stephanie Salas, madre de Michelle, confirmó que será ella quien camine junto a su única hija hacia el altar.

“Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa Mush. Enhorabuena, mi amor. Viva el amor. Felicidades”, escribió en redes sociales.

Michelle Salas es la hija mayor de Luis Miguel y Stephanie Salas, además de ser la bisnieta mayor de Silvia Pinal. Estudio diseño de modas en Nueva York, aunque siempre estuvo influenciada por la música y la actuación heredados de sus familias.

El compromiso

Tras siete años de relación, Michelle Salas anunció su compromiso con el empresario Danilo Diaz Granados. La hija de Luis Miguel compartió esta noticia por medio de sus redes sociales con una serie de imágenes en blanco y negro.

"El principio de siempre. Nosotros", escribió en la descripción donde recibió varios mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, amigos y familia. Vestida con una blusa blanca y dándole un beso a su prometido, lució su anillo en su mano izquierda.

Sylvia Pasquel, su abuela, se mostró feliz de este paso en la relación de Michelle. Su madre Stephanie Salas también comentó que se siente contenta. "Todas la felicitaciones sinceras y llenas de amor a la fuerza más grande en mi vida. La luz de mis entrañas, mi hija y compañera más fiel de mi existencia de amor en esta vida. Te deseo el universo, el sol, la luna y las estrellas 33. Te amo".