Yalitza Aparicio será premiada en el Festival de Cine de Los Cabos. | Fuente: AFP

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien se convirtió en un icono de la lucha por la visibilidad de las empleadas del hogar y de las mujeres oaxaqueñas, recibirá el reconocimiento "Mujeres Fantásticas" en el Festival de Cine de Los Cabos.



La película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, catapultó la carrera de Yalitza, quien se convirtió en la segunda mexicana en ser nominada como Mejor Actriz al premio Oscar, después de Salma Hayek por la película "Frida" en 2002.



El Festival de Cine de Los Cabos, que se celebra en el norteño estado de Baja California Sur entre el 13 y el 17 de noviembre, está comprometido con "el mejor cine, los grandes cineastas y el reconocimiento a las mujeres de la industria fílmica", según informaron los organizadores.



"Este año, además, el Festival se convirtió en la vanguardia en temas de paridad de género al ser el primer espacio que anunció un programa contra el acoso y que implementó un código de conducta para su equipo, invitados y público, conformando así un robusto protocolo que enmarca todos los ámbitos de acción", explicaron en un comunicado.



Durante el evento, Yalitza Aparicio también sostendrá una conversación con la actriz chilena Daniela Vega en la que debatirán sobre la urgencia de abrir nuevos espacios incluyentes dentro y fuera del cine.



Además, también se llevarán a cabo las secciones "HerStory" y "Spotlight", relacionadas ambas con dar espacio y valor a las mujeres más relevantes del cine mexicano.



La cinefotógrafa estadounidense Ellen Kuras, mundialmente reconocida por trabajos como "Eternal sunshine of the spotless mind" ("¡Olvídate de mi!" en España y "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos en Hispanoamérica"), recibirá el Tributo a la excelencia en cinefotografía.



El espacio de estreno de películas "World Highlights" presentará películas de algunos de los directores más relevantes del presente, "American Specials" ofrecerá algunos de los mejores filmes estadounidenses del año y "Galas", a través de la cual se estrena en Latinoamérica "The Irishman", la más reciente producción de Martin Scorsese, que será presentada por su protagonista, Robert De Niro. EFE