Yidda Eslava le dedicó un emotivo mensaje a Julián Zucchi en su décimo aniversario. | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava y Julián Zucchi son una de las parejas más sólidas de nuestra escena artística. Así lo han demostrado con su última película “¿Nos casamos? Sí, mi amor” y su participación conjunta como parte del jurado de “Yo soy: nueva generación”. El domingo 13 de febrero, la pareja cumplió 10 años de relación y Yiddá los celebró con un extenso mensaje en Instagram.

“Hace 10 años mi vida cambió, conocí a un chico llegado de Argentina, sincero, con un humor ácido (como me gusta), soñador, y con una energía eterna, características que solo lograron ¡Amor!”, se lee al inicio del post.

Luego, señala que comenzaron como amigos, pasando todo el día juntos e intercambiando experiencias. Caminaban mucho, momentos que aprovechan para hablar de sus sueños a futuro. Si bien Julián vivía en Argentina, el mensaje cuenta que “poco a poco por temas laborales se fue quedando en el país, pero también con mi corazón”.

El extenso mensaje continúa. “Ese chico es ahora mi compañero de vida, han pasado 10 años y seguimos soñando juntos, con la misma energía y humor, pero ahora de la mano, con dos hijos hermosos y una familia maravillosa. No sé ustedes, pero yo hace 10 años empecé a creer en el destino, te amo Julián Zucchi. ¡FELIZ ANIVERSARIO!”, finaliza Yiddá Eslava.

La respuesta de Julián Zucchi

Casi de inmediato, Julián Zucchi respondió el mensaje de Yiddá Eslava, evocando su encuentro inicial y agradeciéndole por los diez años de relación y sueños cumplidos.

“¡Hace 10 años mi vida cambió! ¡Todavía recuerdo ese día como si fue ayer! ¡Venís supuestamente por 3 meses y así como quien no quiere la cosa ya pasaron 10 años! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Gracias por ser mi compañera! Somos equipo”, fueron las palabras que Julián dejó en los comentarios.

El post de Yiddá Eslava está acompañado por diez fotografías de la pareja en diferentes facetas, así como de sus dos pequeños hijos: Tomás y Maro. En las fotos de pueden ver escenas de “¿Nos casamos? Sí, mi amor”, de “Yo soy: Nueva generación", entre otras.

"¿Nos casamos? Sí, mi amor" es un éxito de taquilla



Esta cinta peruana ya se consagra como la producción nacional más vista desde que los cines volvieron a abrir sus puertas, al superar la barrera de los 80 mil espectadores y seguir a paso firme con el objetivo de superar la barrera de los cien mil a una semana de su ingreso en cartelera.

Si no la has visto aún, te contamos de qué trata: Un restaurante romántico, flores, una botella de champagne son el escenario perfecto para que Guille (Julián Zucchi) pida la mano de Bea (Yidda Eslava). Él sabe que es necesario dar el siguiente paso. Ella no está tan segura. ¿Nos casamos? Sí, mi amor. ¿Qué puede salir mal?

