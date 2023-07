'Yo soy Betty, la fea': ¿Julio César Herrera regresa como Freddy Contreras para la secuela?

Después de que se anunció la secuela de Yo soy Betty, la fea y del regreso de sus protagonistas, muchos de los fanáticos esperan que los demás personajes del elenco también vuelvan con sus papeles.

No obstante, el actor Julio César Herrera, quien le dio vida a Freddy Stewart Contreras, el mensajero de Ecomoda, reveló que no lo han llamado para formar parte de la continuación de la serie colombiana.

“¿Cómo así? ¿Van a hacer Betty de nuevo?”, escribió el artista en su cuenta de Facebook. Después puso en los comentarios: “¿Será que le entro? A mí no me han llamado”. Esto generó reacciones en sus fanáticos quienes esperan que pronto pueda recibir el llamado de los realizadores para formar parte de Yo soy Betty, la fea.

“¿Cómo así? De ser verdad, Betty no puede arrancar sin ti, no sería lo mismo, discúlpame pero perdóname”, dijo una usuaria en referencia a las famosas frases de Freddy Stewart Contreras. “¿Cómo así? ¿Que no supone que la gracia y la alegría de Fredy Contreras debería estar contemplada?”, puso otro fan.

“Nadie puede hacer el papel mejor que usted”, “Freddy es caballero, romántico, poeta, poliglota e inteligente”, “Freddy es un personaje fundamental, desde luego que tiene que estar”, “Es un personaje sumamente importante”, “Freddy, perdóneme, pero discúlpeme usted también tiene que estar en la novela”, fueron otros comentarios.

El popular Freddy Stewart Contreras en 'Yo soy Betty, la fea' y su publicación de Facebook.Fuente: Facebook

¿De qué trata la nueva serie de Betty, la fea?

En la nueva serie; Beatriz Pinzón Solano, Betty, que sigue casada con su esposo Armando Mendoza, reconstruye la relación con su hija adolescente, Mila, y trata de sobrellevar la crisis de la compañía familiar, mientras se pregunta si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz.

"Estamos de regreso para todos ustedes 20 años después", escribió en sus redes sociales Jorge Enrique Abello, famoso por interpretar a don Armando, uno de los personajes más carismáticos de la serie y de los que más seguidores ha logrado reunir, sobre todo por la relación que mantuvo en la ficción con Betty.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Betty, la fea?

Prime Video, que es también la casa de la telenovela original, estrenará esta serie en más de 240 países y territorios alrededor del mundo en 2024, revela un comunicado, aunque sin precisar la fecha exacta.

Yo soy Betty, la fea (1999) es considerada por Guinness World Records como la más exitosa telenovela en la historia. Fue transmitida en alrededor de 180 países, doblada a 15 idiomas, y ha sido adaptada en hasta 28 territorios, incluyendo la India, Sudáfrica y los Estados Unidos.