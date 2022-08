La actriz surcoreana Yoo Joo Eun tenía 27 años y era conocida por su papel en el k drama 'Big Forest'. | Fuente: Instagram

La actriz Yoo Joo Eun falleció a los 27 años el lunes 29 de agosto. Según medios surcoreanos, su hermano menor la encontró muerta. Se trataría de un suicidio ya que uno de sus familiares compartió un comunicado que dejó la protagonista del k-drama 'Big Forest' antes de quitarse la vida.

La carta que dejó Yoo Joo Eun antes de morir

Lo siento por irme primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, abuela y oppa [hermano mayor]. Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor vive con valentía", reza el mensaje.

"No estoy triste en lo más mínimo en este momento. Me siento resuelta y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo", agregó. "He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor vive sin culparte más. No estoy muerta, así que todos, por favor vivan bien. Espero que llamen a muchas personas a mi funeral, y quiero verlos a todos por primera vez en mucho tiempo y controlar a cualquiera que esté pasando por un momento difícil", continúa la carta de Yoo Joo Eun.

De acuerdo con la actriz surcoreana, ya no quería continuar en la profesión que tanto soñó. "Tenía tantas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no fue fácil. No quiero hacer nada más. Eso fue tan desesperado. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer eso es una maldición", agregó.

"Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen. Y a toda mi amada familia y amigos y mis amores", continuó. "Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme a mí que estaba falto e impaciente. Siento no poder expresarlo bien. Pero aún entenderás cómo me siento, ¿verdad?".

Concluye con agradecimientos. "Y a todas esas preciosas relaciones que he hecho, especialmente con los maestros, estaba muy agradecida y los respetaba a todos. Muchas gracias por enseñarme tantas cosas de la vida", mencionó. "Mamá, papá, los amo. no lloren Por favor", finalizó la carta de Yoo Joo Eun. El funeral se llevarán a cabo en el Hospital de la Universidad de Ajou.

Artistas surcoreanos que fallecieron en los últimos tres años

SULLI

La cantante Sulli fue encontrada muerta en su casa de Seúl el 25 de octubre del 2019, según confirmó la policía surcoreana. De acuerdo con las autoridades, la famosa intérprete de 25 años fue hallada muerta, un mes después de vivir en medio de la polémica por la publicación de unas imágenes íntimas en sus redes sociales.

GOO HARA

El 24 de noviembre del 2019, la cantante surcoreana Goo Ha-ra, exintegrante del grupo de K-pop Kara, fue encontrada este domingo muerta en su domicilio de Seúl, informaron fuentes policiales. El cuerpo de Goo, de 28 años, fue hallado hacia las 18.00 hora local (09.00 GMT) en su vivienda del sur de la capital surcoreana, según informaron las fuentes a medios locales.

KIM DONG YOON

El famoso cantante que perteneció en las bandas de pop Spectrum y MIXININE, falleció a sus cortos 20 años, Dong Yoon debutó en la industria musical con seis cantantes más hace solo dos meses, con quienes compartió en el programa de talentos MIXNINE.

CHA IN HA

Se reportó la muerte del actor surcoreano Cha In Ha de 27 años el 3 de diciembre del 2019 . De acuerdo con los medios internacionales, el también cantante fue encontrado sin vida por su mánager.

YOHAN

Yohan, estrella del grupo surcoreano Top Secret (TST), murió a los 28 años, por causas aún no reveladas. Esta noticia ha dejado en shock a sus miles de seguidores, pues el cantante siempre ha sido muy activo en las redes sociales y recientemente había celebrado su cumpleaños.

