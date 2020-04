Lele Pons confiesa su secreto más íntimo en las redes sociales y recibe el apoyo de sus fanáticos. | Fuente: Instagram

La famosa youtuber venezolana Eleonora Gabriela Pons Maronese, más conocida como Lele Pons, ha sorprendido a muchos de sus seguidores después de que confesara que padece de Síndrome de Tourette y Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

La influencer de 23 años contó su secreto más íntimo en su cuenta de Instagram por medio de un vídeo. Además, invitó a sus seguidores a que vean su documental, “Secret Life of Lele”, donde revelará más episodios de su vida:

“Finalmente, puedo compartir con el mundo con lo que he luchado toda mi vida. Tengo síndrome de Tourette y TOC, así como otros trastornos mentales. ¡No puedo esperar para mostrarte este lado de mi vida que nadie ha visto antes! Conoce al verdadero Lele, 19 de mayo en #SecretLifeOfLele en @YouTube”, escribió la modelo.

Sus más de 40 millones de seguidores en Instagram le enviaron comentarios de apoyo como: “Eres fuerte y eso te hace superarte”, “Por fin YouTube mostrará historias reales”, “Cuentas con el apoyo de todos tus seguidores en el mundo. Mucha fuerza”, y más.

Lele Pons contó en otra publicación que no tiene una vida perfecta como las personas imaginan y no deberían juzgarla ya que no sabían por la enfermedad que está atravesando:

"La gente piensa que tengo una vida perfecta por lo que enseño en las redes sociales, pero no, no tengo una vida perfecta. Mi más oscuro y profundo secreto es que tengo trastorno obsesivo-compulsivo, pensamientos muy fuertes que me hacen hacer cosas que yo no quiero hacer. Llegó a un punto que no me podía ni mover”.

A medida que avanza el vídeo, explica que “es una lucha que tiene las 24 horas del día. Es incapaz de cuidar de sí misma a veces, pero sí es capaz de controlar cosas complejas sin esfuerzo”.

Sin embargo, reconoce que a pesar de sus debilidades, es una mujer productiva y talentosa: “Es sorprendente que una persona disfuncional sea capaz de ser increíblemente productiva artísticamente”.