Zac Efron, la estrella de "High School Musical" reveló cuáles fueron los motivos del cambio de su apariencia física. | Fuente: AFP

Hace unos meses, Zac Efron se hacía viral en las redes sociales debido a sus notables cambios físicos: se podía apreciar claramente una transformación en su rostro, principalmente en el volumen de sus facciones, las cuales habían engrosado.

Las alarmas sonaron y todas las especulaciones sobre intervenciones con motivos estéticos envolvieron al protagonista de 'High School Musical'. Todo apuntaba a que Zac se habría realizado una operación estética de la que habría salido mal parado.

Durante estos meses, el actor se había alejado de las cámaras y del foco mediático, hasta ahora, luego de reaparecer en diferentes medios con motivo de sus nuevos proyectos profesionales.



La razón de su nueva apariencia

Ha sido el mismo Zac Efron el que ha revelado en una entrevista para Men's Health Magazine el verdadero motivo de su nueva apariencia. El actor explicó que sufrió un accidente doméstico que le ocasionó la fractura de la mandíbula y en el proceso de rehabilitación los músculos faciales le crecieron, aclarando así que no se ha realizado ninguna intervención estética.

Además de contar este suceso, el intérprete aprovechó la ocasión para explicar los problemas de salud que tuvo entre los años 2017 y 2019. Al parecer, al terminar de rodar 'Baywatch' y conseguir un cuerpo escultural que él mismo considera "falso y muy poco natural".

Debido a las exigentes rutinas durante el rodaje que incluían dietas estrictas y entrenamientos excesivos, el actor se dislocó algunas articulaciones, se rompió ligamentos, sufrió de insomnio y entró en depresión.

A raíz de estos hechos, Zac confesó que sufre de agorafobia, un trastorno de ansiedad que implica el miedo a entrar en espacios concurridos o incluso a salir de casa.

Zac Efron se encargará de llevar cervezas a los soldados en 'The Greatest Beer Run Ever'

En el Festival de Toronto se ha presentado la última película de Zac Efron, reapareció en el Festival de Toronto para presentar su última película 'The Greatest Beer Run Ever', convirtiéndose en el primer evento al que asiste tras aclarar los rumores sobre su el notable cambio en su rostro.

Se trata de una película producida por Apple TV+ en la que encarna a John "Chickie" Donohue, un joven estadounidense con una compleja misión: llevar cerveza a sus compatriotas que sirven en el Ejército durante la Guerra de Vietnam.

La trama se basa en el gran éxito de ventas "The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty, and War", un libro publicado por el propio Donohue junto a J. T. Molloy, reportero en medios como New York Post, en 2017.

Además de Zac Efron y Rusell Crowe, el elenco de actores está conformado por Jacke Picking, Will Ropp, Archie Renaux, Kyle Allen, Ruby Ashbourne Serkis y Bill Murray.

"The Greatest Beer Run Ever" está dirgiida por Peter Farrelly ("Green Book"), quien adaptó la obra original a guion cinematográfico con la ayuda de Brian Currie y Pete Jones para la productora Skydance Media.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.