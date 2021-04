Zac Efron vuelve a la soltería: El actor y Vanessa Valladares terminaron su relación, según medios internacionales. | Fuente: Composición

¿Se acabó el amor? Zac Efron y Vanessa Valladares habrían terminado su relación de meses, según The Daily Telegraph y otros medios de espectáculo internacional. De acuerdo con el portal mencionado, el recordado actor de ‘High School Musical’ está soltero:

“No es solo The Daily Telegraph. También puedo confirmar después de hablar con él ayer. No es algo tan reciente como ayer, pero sí es reciente. Pero se han ido por caminos separados”, dijo el locutor Kyle Sandilands en su programa radial ‘radio The Kyle and Jackie O Show’.

Para despejar rumores de infidelidad, agregó que Zac Efron terminó bien con Vanessa Valladares y quedaron como amigos, solo que decidieron tomar caminos separados por la agenda apretada que tiene el artista:

“No hubo drama, pero sí fue el final [...] Pasaron mucho tiempo juntos cuando él no estaba trabajando. Almorzaban y vivían en las mansiones en la playa, era una vida fabulosa. Y luego el trabajo vuelve y te devuelve directamente a la realidad, así que es una pena”, finalizó Kylie.

Como se recuerda, Zac Efron está rodando la segunda temporada de “Down to Earth” para Netflix y tiene otros proyectos que próximamente saldrán a la luz.

Así inició su relación con Vanessa Valladares

En septiembre del 2020, Zac Efron se volvió tendencia en redes sociales luego de que circularan una serie de fotos con su nueva pareja. La joven con la que se ve caminando de la mano es Vanessa Valladares y en ese momento no se sabía mucho sobre ella, ya que no es de la industria del cine.

Ambos acapararon la atención de los medios debido a que han sido vistos tomando un café a orillas de la playa Lennox Head, en Australia. Además, viajaron a este país donde el portal Daily Mail captó el instante en el que bajaban del avión.

Zac Efron y Vanessa Valladares querían pasar desapercibidos utilizando gafas negras, pero fue imposible. Ambos se conocieron cuando ella trabajaba como mesera en Byron Bay y también se desempeña como modelo, según el mencionado medio estadounidense.

