Adolfo Chuiman muestra su apoyo a Christian Thorsen tras diagnóstico de cáncer de próstata

Hace unos días, el actor Christian Thorsen contó que fue diagnosticado con cáncer de próstata. Fueron muchos los actores y actrices que le dedicaron mensajes de apoyo en las redes sociales, incluyendo a Natalia Salas, con quien trabajó en 'Al fondo hay sitio' y que hace poco superó también un diagnóstico de cáncer de mama.

Otro de sus excompañeros de AFHS, esta vez Adolfo Chuiman también le dedicó algunas palabras, durante una entrevista.

“Christian es mi hermano, la verdad me sorprendió su confesión. Le mando fuerzas y las mejores vibras, lamentablemente nadie está libre de eso, nadie. Le pido que sea fuerte y siempre tenga la alegría a flor de piel para tener sus defensas al tope”, comentó a diario El Popular.

Agregó que le envía todas las fuerzas y su apoyo. “Dios quiera que salga de este callejón donde ha caído sin querer. Él es un hombre fuerte, lleno de vida y sobre todo con ganas de salir adelante, confío que gane esta prueba que le puso la vida”, sostuvo.

Chuiman también contó que cada año pasa por chequeos médicos. “Los años pasan y pesan, pero siempre con mente positiva. La última vez que fui al médico me hicieron todos los exámenes y estoy bien. Solo tengo un fastidio en la rodilla porque me caí hace un tiempo atrás”, contó.

Christian Thorsen comentó su diagnóstico de cáncer de próstata

Hace un par de días, el actor reveló que, desde a mediados de 2022, padece de cáncer de próstata. Por medio de un video, contó cómo fue que la enfermedad fue avanzando en su cuerpo al darse cuenta de que le dolía la cadera y que cada vez se hacía más intenso. “Yo no sabía qué hacer”, dijo. Por ello, decidió visitar a un oncólogo.

“Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, contó Christian Thorsen. No obstante, los resultados no eran alentadores debido a que el cáncer de próstata había hecho metástasis en los pulmones, ganglios y múltiples metástasis óseas.

El último oncólogo que visitó le dijo que las quimioterapias no eran necesarias porque ya estaba en la última fase de la enfermedad. A pesar de este diagnóstico, el actor nacional se sometió a otro tratamiento para sobrellevarlo.

A través de la terapia de Muérdago, un tratamiento para fortalecer el sistema inmunológico vio una alternativa para tener una mejor calidad de vida: “Parece que está dando muy buenos resultados, en la última tomografía había rezagos de cáncer, pero no había indicación que había cáncer en los huesos”, comentó Christian Thorsen.