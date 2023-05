Christian Thorsen padece de cáncer de próstata: "Me dijeron que tenía hasta tres años de vida"

Uno de los personajes entrañables de “Al fondo hay sitio” es Christian Thorsen quien le dio vida al popular ‘Platanazo’. El actor se ganó el cariño del público, pero esta vez causó preocupación en ellos luego de revelar que, desde a mediados de 2022, padece de cáncer de próstata.

Por medio de un video, contó cómo fue que la enfermedad fue avanzando en su cuerpo al darse cuenta de que le dolía la cadera y que cada vez se hacía más intenso. “Yo no sabía qué hacer”, dijo. Por ello, decidió visitar a un oncólogo.

“Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, contó Christian Thorsen. No obstante, los resultados no eran alentadores debido a que el cáncer de próstata había hecho metástasis en los pulmones, ganglios y múltiples metástasis óseas.

El último oncólogo que visitó le dijo que las quimioterapias no eran necesarias porque ya estaba en la última fase de la enfermedad. A pesar de este diagnóstico, el actor nacional se sometió a otro tratamiento para sobrellevarlo.

A través de la terapia de Muérdago, un tratamiento para fortalecer el sistema inmunológico vio una alternativa para tener una mejor calidad de vida: “Parece que está dando muy buenos resultados, en la última tomografía había rezagos de cáncer, pero no había indicación que había cáncer en los huesos”, comentó Christian Thorsen.

¿Christian Thorsen será Ricardo Gareca en una película?

En el 2018 y con la popularidad de Ricardo Gareca por los triunfos con la selección nacional, se tejió la posibilidad de hacer una película biográfica sobre del ex DT de Perú. Para protagonizarlo, el actor ideal sería Christian Thorsen, según sus seguidores.

Esto llegó a oídos del artista quien también vio varios memes que lo ubicaban como el intérprete ideal en una eventual autobiografía del popular 'Tigre'.

"El meme fue divertido. Sería fantástico [interpretar a Gareca]. Debe tener una historia maravillosa el hombre. No pierdo la esperanza de que se pueda hacer. Me parece que podría ser interesante hacer una historia bien contada de alguien como él, que debe haber pasado por cosas extremadamente interesantes", manifestó.

No sería descabellado el proyecto, teniendo en cuenta que Christian Thorsen asegura que llegó a la actuación de casualidad y que su verdadera profesión tiene que ver con el deporte.

"En realidad nunca busqué [estar en la televisión]. El hecho de ser actor simplemente surgió. Nunca pensé que me iba a quedar tanto [en la TV]. Yo soy profesor de educación física. He estudiado en Argentina con especialización en fisiología especializada al entrenamiento".

"Empecé trabajando con Percy Rojas -agrega-, en su escuela de fútbol, pero cuando me ofrecieron entrar a la TV, él me dijo que vaya porque era una opción interesante. Siempre tengo las ganas de volver a lo mío y estoy trabajando en eso. Lo tengo guardadito y espero algún día hacer algo [con el deporte]. Pero si vuelvo es para hacer algo verdaderamente importante".

