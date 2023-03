‘Al fondo hay sitio’: Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuiman comparten elenco desde 2008 | Fuente: Composición/ América TV

Hace unos días, ‘Al fondo hay sitio’ emitió un episodio que sorprendió a muchos: el mayordomo Peter McKay, interpretado por Adolfo Chuiman, se había convertido en una víctima más de Claudia Llanos, la conocida Mirada de Tiburón, personaje interpretado por Úrsula Boza.



Sobre la supuesta muerte de Peter, su compañera Yvonne Frayssinet, quien da vida a Francesca Maldini, reveló que llamó a Chuiman cuando se enteró lo que había pasado con su personaje en la ficción. “Lo llamé y le dije: ‘Adolfo, no puedes irte. No me hagas esto’”, dijo.



“Nosotros tenemos trabajando juntos desde el 2008. Imagínate todos los años que han pasado. Es un hombre adorable, caballero, gracioso y gentil. Es un lindo. Yo lo extraño, ya lo estoy extrañando mucho”, dijo a diario El Popular.

Un homenaje a Peter

Fue durante el episodio 177, emitido el miércoles 15 de marzo, que Peter McKay, uno de los personajes más relevantes de la serie, sufrió un ataque al corazón luego de ver que Claudia Llanos seguía con vida.

Ante las sospechas de infidelidad de Diego Montalbán, el exmayordomo de Francesca Maldini decidió seguirlo sin imaginar que se llevaría una ingrata sorpresa. Cuando entró al departamento que el chef frecuentaba, Peter tuvo una fuerte impresión por la repentina aparición de la villana. Luego del trágico desenlace, la serie presentó un sentido homenaje con los mejores momentos del personaje encarnado por Adolfo Chuiman.

¿La salida de Peter de 'Al fondo hay sitio'?

Adolfo Chuiman expresó su emoción al darse cuenta de lo querido que es el mayordomo de los Maldini entre la audiencia de "Al fondo hay sitio". "Ha sido un loquerío. Mi teléfono no dejaba de sonar al día siguiente de la escena, pero es parte del trabajo. El público quiere mucho al personaje de Peter y yo vivo totalmente agradecido por eso", manifestó.

Que su personaje haya "muerto" le pareció "muy difícil y dramático" a Chuiman. Sin embargo, no cerró la puerta a que su personaje vuelva a aparecer. "Eso depende de la producción. Por ahora, me han dicho que descanse porque he tenido escenas muy cargadas, así que no sé nada del regreso del personaje", detalló.

