¡Adiós a Teresita! Magdyel Ugaz se despidió de 'Al fondo hay sitio': "Es importante para mi salud descansar"

Cierra una etapa. Magdyel Ugaz anunció su salida de Al fondo hay sitio, luego de 12 años dando vida a uno de los personajes más queridos por el público: Teresa Collazos, más conocida como 'Teresita' o simplemente 'La Tere'. El momento de su despedida fue compartido en el canal oficial de YouTube de la serie, donde se ve a la actriz abrazando entre lágrimas al elenco, a la producción y a todo el equipo técnico que la acompañó durante más de una década.

"Este último tiempo para mí no ha sido fácil, pero todos ustedes, desde todas sus áreas, me han sostenido y me han acompañado. [...] Da miedo lanzarse a este vacío de abrirse camino, pero creo que es importante para mí y para mi salud descansar", expresó.

'Teresita', más que un personaje

Durante su discurso, Magdyel Ugaz habló sobre lo que significó interpretar a 'La Tere' durante doce años y el fuerte vínculo con su personaje, a quien considera como su "mejor amiga".

"La Tere es como mi mejor amiga. [...] Le agradezco estos doce años por estar en su piel, muchas veces me ha sanado y me ha alegrado en momentos complicados gracias a sus historias", explicó.

¿Qué sigue para Magdyel Ugaz?

A pesar de alejarse de Al fondo hay sitio, Magdyel tiene previsto regresar a las tablas. La actriz se presentará el próximo 13 de junio en el Teatro Claretiano de San Miguel para ser parte de la obra Una semana nada más, al lado de Cristian Rivero y Armando Machuca.

"Ha sido maravilloso el viaje con el Al fondo hay sitio, no imaginamos que íbamos a volver, pero el cariño estaba intacto. Todavía hay Al fondo hay sitio hay para rato. Yo doy un pasito al costado, quiero descansar, pero la serie continúa con otros personajes entrañables que tanto quieren", concluyó.