Tracy Freundt y Thalía Estabridis se reencontrarán con Raúl Romero en show 'Cara de Haba al Estadio Nacional'

Raúl Romero estará de vuelta pronto en los escenarios con todo su elenco de Habacilar, el recordado programa de entretenimiento que marcó una época en la televisión peruana.

Asimismo, las carismáticas modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis estuvieron en el programa Encendidos, de RPP, mostrando su entusiasmo de estar en el esperado show Cara de Haba al Estadio Nacional el próximo 5 de julio junto al popular conductor de televisión y sus co-conductores Roger del Águila y Katia Palma.

“Estamos contentas. El espectáculo es dedicado a los académicos, los pitucos del balcón. A todos ellos va dedicado este programa y de alguna manera decirles gracias por acompañarnos tanto tiempo y cerrar esta etapa de Raúl Romero en la tele”, manifestó la popular ‘Tracycitas’. “Se hará real lo que muchas personas pedían. Es decir, este reencuentro estará super divertido”, comentó Estabridis.

En ese sentido, tanto Tracy Freundt y Thalía Estabridis afirmaron que su experiencia en el programa Habacilar les cambió la vida por lo que están felices de volver a compartir escenario con las otras modelos Cati Caballero y Laura Huarcayo.

“Por supuesto (que nos cambió la vida). Siempre digo que fue como una escuela. Es eso de solucionar problemas en el momento. Las modelos hacíamos entrevistas. A mí me mandaban a varios hoteles a hacer entrevistas a los artistas. Estaba en toda la cobertura. Toda esa escuela en la calle nos ha servido para lo que nos dedicamos ahora que es el arte”, señaló Thalía Estabridis.

“Yo empecé a los 17 años con Raúl Romero. Exponerme al gran Raúl Romero y a sus atrevidas situaciones fue tener una super escuela. El último programa fue el 2012 con Habacilar. Luego hubo otra franquicia. Hubo muchos buenos momentos”, señaló Tracy Freundt.

¿Quién estarán en el show Cara de Haba al Estadio Nacional?

El show Cara de Haba al Estadio Nacional será protagonizado por Raúl Romero, quien animará el evento con música, juegos, invitados especiales y las secuencias clásicas del programa Habacilar.

El espectáculo contará con la participación de los co-conductores Roger del Águila y Katia Palma. También estarán presentes las modelos Cati Caballero, Laura Huarcayo, Thalía Estabridis y Tracy Freundt, quienes cautivaron al público durante los años dorados de Habacilar.

"La idea es que vayan en grupo y se unan varias generaciones con toda la gente que se juntaban para ver Habacilar. Queremos que vayan todos en grupo y se puedan divertir", acotó Thalía Estabridis.

"El show será como un programa en vivo y en directo con mucho espacio para los académicos. Queremos que lleven a sus amigos, sus familias y a todos. Va a estar todo el elenco pasándola increíble", mencionó Tracy Freundt.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para Cara de Haba al Estadio Nacional?

Las entradas para Cara de Haba al Estadio Nacional estarán disponibles a través de la página web de Teleticket. La preventa será este martes 20 y miércoles 21 de mayo. Las personas pueden conseguir un 15 % de descuento exclusivo con tarjetas Interbank, válido hasta agotar stock.

¿Qué dijo Raúl Romero sobre el show Cara de Haba al Estadio Nacional?

Raúl Romero se pronunció luego de conocerse su vuelta a los escenarios con el elenco de Habacilar, el recordado programa de televisión que se emitió por primera vez el 2003 hasta el 2012.

"Quiero compartir con ustedes una noticia muy bonita. Hace dos meses me llamó un empresario peruano que hizo varios conciertos y eventos y me hizo una pregunta. Me dijo: 'Raúl ¿En algún momento pudiste despedirte de la televisión?' Le dije que no. Me dijo: '¿De tu público has tenido algo que cierre esa etapa bonita?' y le dije que no", comenzó diciendo el popular 'Cara de Haba'.

"Me hizo una propuesta que me llenó de nervios. Yo le pedí que no tuviera el carácter de una despedida. Le pedí que fuera divertido, que fuera bonito, que la gente se divierta, que haya música y mucha recordación; todo ese camino precioso que me han permitido recorrer junto a ustedes en sus casas a través de la televisión. Así que voy a estar y lo voy a hacer y nos vamos a ver y la vamos a pasar genial", expresó.

El también cantante de Nosequien y los Nosecuantos anunció este lunes el inicio de la preventa de entradas para este martes 20 de mayo invitando a todo el público a disfrutar de este evento.

"Esto de Cara de Haba, de la tele al estadio, es impresionante. Qué bonito los comentarios, les agradezco muchísimo. Qué bonito es recordar. Solo falta que nos reencontremos y para eso les cuento que el martes salen las entradas a la venta. No se lo pierdan, no se queden fuera porque va a estar maravilloso. Muchas gracias por su cariño y sus comentarios", sostuvo.

