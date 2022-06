Aldo Miyashiro se refirió al 'ampay' que protagonizó con su exreportera, Fiorella Retiz. | Fuente: Instagram / Aldo Miyashiro

Han pasado dos meses desde que Aldo Miyashiro fue captado en un 'ampay' con su exreportera Fiorella Retiz por las cámaras de Magaly Medina. El momento produjo una crisis matrimonial con su esposa Érika Villalobos, sin reconciliación a la vista, y lo alejó temporalmente de la televisión.

El día en que protagonizó el escándalo, el también actor y dramaturgo recordó que faltaban diez días para el estreno de "Parásitos", una obra de teatro que codirigió con Daniela Lanzara. "Yo lo único que quería era estar escondido y no hacer absolutamente nada", confesó al diario El Comercio.

Sin embargo, debió reponerse pronto, pues explicó que "no podía dejar al grupo" a la deriva. "En esos días en nadie sabía qué era de mi vida, estaba ensayando y sí, a pesar de que fue muy difícil porque estaba viviendo un momento muy doloroso y complicado, tuve que ir al teatro a ensayar y dirigir", dijo.

Para Aldo Miyashiro, estar inmerso en ese trabajo le ayudó a sobrellevar las dificultades que atravesó en aquel instante. "De alguna manera eso mejoró mis días y me dio un respiro. La responsabilidad era muy grande como para dejarla", reconoció.

Actualmente, el presentador de "La banda del Chino" dijo estar "viviendo un momento extraño". "Tenía mucho miedo de retomar, de hacer la obra, pero mis compañeros me impulsaron a seguir", señaló en alusión a "Los vecinos de arriba", la puesta en escena de cuyo elenco forma parte y se estrenará el 7 de julio.

No hay reconciliación con Érika Villalobos

Aldo Miyashiro también se refirió hace poco a la actual relación que tiene con su todavía esposa Érika Villalobos. El conductor y actor negó que hayan hablado de una reconciliación, aunque están tratando de mantener una buena comunicación por sus hijos.

"Vamos a ser padres de nuestros hijos toda la vida y ellos necesitan estar bien, más allá de los problemas que esto puede haber generado", indicó al diario Trome, luego de subrayar que le pidió disculpas a Villalobos por el escándalo mediático en el que estuvo involucrado.

También aclaró que acudió al musical "Todos vuelven", donde actúa Érika Villalobos, pues respeta y admira su actuación, y disfruta de verla sobre el escenario. Además, fue a ver a su hija, quien participó en dicha obra de teatro.

Aldo Miyashiro negó que haya conversado con su aún esposa sobre la posibilidad de volver a estar juntos. "Estamos tratando de llevarnos lo mejor posible, de comunicarnos, de ayudarnos en algunas cosas. Si mis hijos tuvieran 25 años, a lo mejor la situación sería otra", dijo.



Érika Villalobos explica cómo lidia con la presión mediática

En abril pasado, Érika Villalobos fue invitada al programa "Ventana" del comunicador Carlos Orozco. Casi al finalizar la entrevista, de casi una hora, ella detalló cómo iba a afrontar el hostigamiento de cierto sector de la prensa de espectáculos, que espera tener sus declaraciones sobre el 'ampay' a Aldo Miyashiro.

"Si yo quiero no contesto, es lo que normalmente hago, a mí no me gusta hablar de mi vida, la gente piensa que yo tengo que darles una explicación, yo no he sido escogida por el pueblo, quizá un político, yo no, yo siempre hablo de mi vida cuando quiero hablar", manifestó.

Si bien aseguró que puede lidiar con la presión mediática, aclaró que el panorama puede cambiar cuando "se meten" con su familia. "Me molesta cuando se meten con mi familia, cuando graban a mis hijos, se paran afuera de la puerta de mi casa, con mis hijos no, ahí sí puedo perder los papeles", agregó.

Respecto a las especulaciones que venían produciéndose sobre su situación matrimonial con Aldo Miyashiro, Érika Villalobos recomendó al público exigir información verdadera y no creer todo lo que oyen.

"No simplemente porque alguien lo dijo en la televisión es verdad, me refiero a ciertas cosas, hay algunas que son evidentes, pero hay otras que la gente se las cree solo porque alguien las dijo en televisión y la mayoría de veces no es verdad".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).