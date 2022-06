Érika Villalobos es 'La Perricholi' en la obra de teatro "Todos vuelven" y Aldo Miyashiro fue a ver el show. | Fuente: Composición

Aldo Miyashiro visitó el teatro para ver la obra “Todos vuelven” donde actúa su aún esposa Érika Villalobos. Tras varias semanas del escándalo del ‘ampay’ con Fiorella Retiz, el conductor de televisión dejó atrás todo ello para disfrutar del espectáculo.

Por medio de sus redes sociales, compartió una foto en sus historias de Instagram mostrando el show musical desde un palco de la Asociación Cultural Preludio:

“Fui a ver otra vez 'Todos vuelven' en esta nueva temporada. Es un espectáculo que se debería repetir anualmente para que lo vean peruanos y extranjeros. Vayan ya, quedan pocas funciones”, escribió Aldo Miyashiro etiquetando a Érika Villalobos y a los demás actores.

Como se recuerda, el conductor volvió a “La banda del chino” y reveló que está intentando “reparar el daño que le hizo a su familia” y que no hablará más del tema.

Érika Villalobos: "Actuar es una salvación en momentos difíciles"

Érika Villalobos dejó en claro que está enfocada en su trabajo como actriz y solo se animó a hacer una reflexión sobre lo que pasó en su vida matrimonial después de que su esposo, Aldo Miyashiro, fuera captado besando a la exreportera de 'La banda del chino', Fiorella Retiz.



Tras estar en el ojo de la tormenta y con dos hijos de por medio, la reconocida artista peruana confesó sentirse concentrada en sus próximos proyectos y ve como escapatoria sumergirse en el papel de sus personajes:

"Por ahora voy a los ensayos, me concentro en lo que voy a hacer. Cuando actúo estoy metido en mi personaje, es una salvación para uno que pasa momentos complicados", dijo Érika Villalobos en entrevista a Gianella Neyra para el programa "Arriba mi gente".

Asimismo, le agradeció a su amiga y colega por no tocar directamente el tema sobre el 'ampay' de Aldo Miyashiro: "Te agradezco por el respeto y por el cariño, toda mi admiración para ti", finalizó.

