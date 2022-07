Érika Villalobos se pronunció sobre sus visitas al departamento en el que Aldo Miyashiro vive solo. | Fuente: Composición (Instagram)

Desde que protagonizó un 'ampay' con su exreportera, Fiorella Retiz, el conductor Aldo Miyashiro ya no vive en el hogar que tenía con la actriz Érika Villalobos, sino en un departamento. De allí fue vista saliendo hace poco la todavía esposa del presentador.

Ya lo había señalado Miyashiro anteriormente: a la fecha, él y su expareja mantienen la comunicación debido a los hijos que tienen en común. "Vamos a ser padres de nuestros hijos toda la vida", dijo la semana pasada al diario Trome.

Pues bien, esta declaración fue ratificada por Érika Villalobos, quien al aclarar el motivo de su visita al departamento del conductor de 'La Banda del Chino', apuntó: "Él seguirá siendo el padre de mis hijos eternamente así que nos vamos a seguir viendo".

"No va ser posible que no mantengamos comunicación", añadió para el programa 'Amor y fuego'.

Además, al ser consultada sobre si perdonaría o le daría otra oportunidad a Aldo Miyashiro, Érika Villalobos respondió: "El tiempo, solo el tiempo lo podrá decir. Ahorita no voy a responder, gracias".

Aldo Miyashiro negó reconciliación con Érika Villalobos

A fines de junio, Aldo Miyashiro se refirió a la actual relación que tiene con su todavía esposa Érika Villalobos. El conductor y actor negó que hayan hablado de una reconciliación, aunque están tratando de mantener la comunicación por sus hijos.

"Vamos a ser padres de nuestros hijos toda la vida y ellos necesitan estar bien, más allá de los problemas que esto puede haber generado", indicó al diario Trome, luego de subrayar que le pidió disculpas a Villalobos por el escándalo mediático en el que estuvo involucrado.

Aldo Miyashiro aclaró que acudió al musical 'Todos vuelven', donde actúa Érika Villalobos, pues respeta y admira su actuación, y disfruta de verla sobre el escenario. Además, fue a ver a su hija, quien participó en dicha obra de teatro. Actualmente, él también se prepara para subirse a las tablas en la pieza 'Los vecinos de arriba'.

El presentador de 'La banda del Chino' negó que haya conversado con su aún esposa sobre la posibilidad de volver a estar juntos. "Estamos tratando de llevarnos lo mejor posible, de comunicarnos, de ayudarnos en algunas cosas. Si mis hijos tuvieran 25 años, a lo mejor la situación sería otra", dijo.

Érika Villalobos explica cómo lidia con la presión mediática

En abril pasado, Érika Villalobos fue invitada al programa 'Ventana' del comunicador Carlos Orozco. Casi al finalizar la entrevista, de casi una hora, ella detalló cómo iba a afrontar el hostigamiento de cierto sector de la prensa de espectáculos, que espera tener sus declaraciones sobre el 'ampay' a Aldo Miyashiro.

"Si yo quiero no contesto, es lo que normalmente hago, a mí no me gusta hablar de mi vida, la gente piensa que yo tengo que darles una explicación, yo no he sido escogida por el pueblo, quizá un político, yo no, yo siempre hablo de mi vida cuando quiero hablar", manifestó.

Si bien aseguró que puede lidiar con la presión mediática, aclaró que el panorama puede cambiar cuando "se meten" con su familia. "Me molesta cuando se meten con mi familia, cuando graban a mis hijos, se paran afuera de la puerta de mi casa, con mis hijos no, ahí sí puedo perder los papeles", agregó.





