Ethel Pozo dio su opinión sobre el destape de Aldo Miyashiro y la exreportera Fiorella Retiz. | Fuente: Composición

La conductora Ethel Pozo también se pronunció sobre el 'ampay' protagonizado esta semana por Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, a quienes se les captó besándose tras un evento deportivo en el departamento del periodista Óscar del Portal.

Durante la emisión del programa "América Hoy", la presentadora destacó que las disculpas públicas ofrecidas por el conductor de "La banda del chino" fueron la primera vez que ella veía a alguien reconocer un error en señal abierta.

"Es la primera vez que veo que alguien reconoce, tantas veces hemos conversado de las deslealtades que conocemos y vemos, y siempre decimos el hombre o mujer lo niega hasta la muerte... Siempre voy a estar de lado de la persona que valora el compromiso, de la persona que se queda cuidando a los niños. Soy amiga de Érika [Villalobos] comentó.

Ethel Pozo se refirió a este destape, hecho por el programa "Magaly TV: La Firme", a través de una videollamada desde Barcelona (España), adonde viajó para ver las nuevas tendencias de la moda y elegir su vestido de novia.

Fiorella Retiz fue reportera en "La banda del chino", programa conducido por Aldo Miyashiro. | Fuente: Instagram / Fiorella Retiz

"Lamento la deslealtad"

Asimismo, Ethel Pozo señaló en relación al 'ampay' de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz que lamenta "la deslealtad", pues durante su infancia vio cómo su madre, Gisela Valcárcel, atravesó por episodios similares que ocasionaron daños en su hogar.

"Lamento la deslealtad, la lamento profundamente, porque de chica he vivido cuando a mi mamá le fallaron, han sido años de dolor. Solo la gente que lo ha pasado sabe lo que cuesta reconstruir, no es imposible, pero cuesta muchísimo curar las heridas", manifestó.

Por su lado, la conductora Valeria Piazza, quien también está en Barcelona por el Bridal Fashion Week, compartió opiniones junto a su compañera Ethel Pozo sobre el caso de Aldo Miyashiro.

"Hemos estado en el aeropuerto cuando vimos esto, es un tema bastante complicado como dice Ethel, no se olvida fácil, no se perdona fácil... Es un corazón roto y una familia, da mucha pena", indicó.

Como se recuerda, hace unos días el conductor Aldo Miyashiro fue captado besándose con la exreportera Fiorella Retiz, pese a encontrarse casado con la actriz Érika Villalobos.

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz piden disculpas públicas

Tras propalarse las imágenes en las que aparecen besándose, Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro pidieron disculpas públicas. La primera, con un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, y el segundo mediante la emisión de su programa "La banda del chino".

"Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érika [Villalobos], porque traicioné su confianza, porque no estuve a la altura, porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí", dijo el conductor antes de revelar la situación que enfrenta con su esposa.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy las gracias de corazón”, compartió por su cuenta Fiorella Retiz.

