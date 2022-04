Fiorella Retiz se disculpó en redes sociales tras 'ampay' con Aldo Miyashiro. | Fuente: Instagram / Fiorella Retiz

A través de sus cuentas de Instagram y Twitter, la conductora de televisión Fiorella Retiz pidió disculpas públicas por el ‘ampay’ captado por las cámaras del programa de Magaly Medina, en el que se le ve besando al conductor del “La banda del chino” Aldo Miyashiro.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conoces y me han apoyado les doy las gracias de corazón”, se lee en la imagen compartida por Fiorella Retiz.

Este comunicado se dio cada casi a la par con las disculpas públicas que ofreció Aldo Miyashiro la noche del 20 de abril, tras reaparecer en “La banda del chino”.

Juliana Oxenford tras despido de Fiorella Retiz: “Espero que a los dos varones también se les sancione”

El miércoles 20 de abril, se supo que la periodista Fiorella Retiz fue separada del programa 'Click', del que era conductora. Esto debido al “ampay” con Aldo Miyashiro, difundido en el programa 'Magaly TV la firme', de ATV. La conductora Juliana Oxenford, del mismo canal televisivo, recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre el tema.

En su cuenta de Twitter, Juliana Oxenford señaló que, así como en su momento se separó a Melissa Paredes de 'América Hoy' y ahora a Fiorella Retiz, espera que también se sancione a Aldo Miyashiro y a Óscar del Portal, quien también fue captado en las imágenes en compañía de Fiorella Méndez.

“Mi tema no es la farándula, pero es imposible no enterarse del ampay de anoche. Espero que, así como se tomaron medidas con la señora Paredes en su momento- al igual que con Fiorella Retiz que se quedó sin trabajo- a los dos varones también se les sancione. ¿O ellos tienen corona?”, escribió la conductora de 'ATV Noticias'.

Un usuario le respondió “Nadie debe ser despedido”, a lo que ella respondió haciendo énfasis en que espera un trato igualitario: “Puede que tengas razón, es la vida privada. Sin embargo, son personajes públicos y contra las mujeres sí toman medidas. No sería equitativo ni justo”.

Por la noche, al cierre de 'ATV Noticias', Juliana Oxenford señaló que "nadie debería quedarse sin trabajo por un tema así".

