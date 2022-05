Aldo Miyashiro regresó a la conducción de 'La banda del Chino'. | Fuente: América TV

Aldo Miyashiro regresó a la conducción de "La banda del Chino" tras el 'ampay' que protagonizó con la reportera Fiorella Retiz. El presentador estuvo alejado de las pantallas y su regreso era incierto. Sin embargo, sorpresivamente reapareció este viernes 13 de mayo.

Luego de agradecer a sus compañeros por tomar la posta del espacio televisivo durante su ausencia, el conductor explicó los motivos que lo llevaron a reaparecer frente a cámaras para seguir conduciendo el programa nocturno.

"Decirle a la gente que este tiempo que he estado ausente es porque estoy intentando reparar el daño que le he cometido mi familia, y es lo que voy a seguir haciendo mientras tenga vida, pero tengo que trabajar y tengo que salir a la calle a trabajar como cualquiera de ustedes", sostuvo.

NO HABLARÁ MÁS SOBRE EL 'AMPAY'

Además de hacer una reflexión sobre el daño que le causo a su familia, Miyashiro resaltó el apoyo que ha recibido de algunas pese a su comportamiento; no obstante, dejó en claro que no volverá a referirse a las imágenes que pusieron al descubierto su infidelidad.

"Muchas gracias a todo el equipo y a toda la gente que me ha escrito y que no le he podido contestar. Les agradezco muchísimo, es la última vez que voy a hablar sobre este episodio tan doloroso para mi familia y espero que lo sepan entender", agregó.



FIORELLA RETIZ DARÁ SU VERSIÓN DEL 'AMPAY'

Fiorella Retiz hizo sus primeras declaraciones para la televisión luego del 'ampay' que protagonizó con Aldo Miyashiro el pasado 19 de abril. Como se recuerda, Magaly Medina presentó unas imágenes donde la reportera fue captada besando al exconductor de "La banda del Chino", quien lleva 17 años de matrimonio con la actriz, Érika Villalobos.

Pese a que en un primer momento recurrió a sus redes sociales para ofrecer disculpas, Retiz volvió a referirse al escándalo mediático que le costó su empleo como conductora en un programa televisivo. En esta ocasión, la comunicadora afirmó que pronto dará más detalles de lo ocurrido.

"Estoy en una especie de tratamiento... cuando termine todo esto, lo que yo estoy pasando, me acercaré para contar las cosas", declaró a 'Amor y Fuego' sin dar mayor explicación sobre el tipo de terapia a la que decidió someterse.

