Alessandra Denegri sobre el fin de su matrimonio, a nueve meses de casarse: “Esto es una pequeña derrota”

La actriz Alessandra Denegri reveló que se haya separada de su esposo tras 9 meses de matrimonio. | Fuente: Instagram

La actriz Alessandra Denegri sorprendió a todos sus seguidores al revelar que se encuentra separada de su esposo José Haya de la Torre luego de 9 meses de matrimonio. Así lo confesó a través de un video compartido en su cuenta de Instagram.

Actualmente, se encuentra en Berlín, en Alemania, donde reside tras su ruptura amorosa. “¿Qué pasó? Me separé. Mi matrimonio duró nueve meses… por motivos que en realidad no quiero ahondar, porque es algo intenso”, indicó al principio de su testimonio.

La artista señaló que aún se siente afectada por la separación. “Sí, me casé enamorada, pensando que esto iba a durar, no sé si toda la vida, pero sí más de nueve meses. Pero duró nueve meses clavados. Fue súper duro. Todavía lo es. Lo sentí como una pequeña derrota, porque tenía muchas esperanzas en que esto funcione. Y cuando se acabó tuve que replantearme todo”, dijo en su videoclip.

De acuerdo con Denegri, la ruptura con su esposo significó el parteaguas para descubrir su propia identidad. “Así empezó este camino en el que sigo ahora de encontrar quién soy, tal vez nunca terminará. No sé si la pregunta tiene respuesta”, manifestó.

ESTADÍA EN ALEMANIA

Según la también modelo, Alemania es un país que no termina de entender. “Ahora soy una versión 2.0 de la [protagonista] de películas como ‘Soltera codiciada’ o ‘No me digas solterona’. ¡Tengo treinta y tantos años, y estoy soltera otra vez! O sea, ¿alguien me puede explicar cómo funciona eso? Porque todavía no lo puedo manejar”, expresó en Instagram TV.

El fin de su matrimonio tuvo más de una consecuencia para Alessandra Denegri. Uno de ellos, fue la pérdida de peso, aunque, según confesó, ha recuperado sus kilos. “Quería empezar a archivar cosas y a publicar por aquí cómo es mi vida en Berlín. Así que les iré contando cómo me va, cómo es mi vida de trabajo y cómo uno se enfrenta a estar sola de nuevo, y también mis aventuras”, aseveró.

Como se recuerda, Denegri se casó con José Haya de la Torre en febrero de 2018 durante una ceremonia íntima, que fue compartida, en parte, mediante sus redes sociales. La pareja se conoció en septiembre de 2014 y se comprometieron en octubre de 2016.