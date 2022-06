Alessia Rovegno agradeció a Hugo García por su apoyo, tras ganar Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram / Hugo García

Alessia Rovegno, la flamante Miss Perú 2022, agradeció a su pareja Hugo García por el apoyo que le dio antes y durante el certamen, que se llevó a cabo en el set y horario del programa “Esto es Guerra”, en el que García es uno de los participantes.

Hugo García estuvo presente en la premiación y registró en video el momento en que Alessia Rovegno fue coronada Miss Perú. En las imágenes, que se hicieron virales en Instagram, se puede escuchar al “guerrero” gritar de emoción por el logro de su pareja. “Mi reina. Muy orgulloso de ti”.

Alessia respondió a la serie de videos compartidos por Hugo García con un breve pero emotivo mensaje que, más tarde, compartió en sus historias de Instagram: “Gracias, mi amor, por vivirlo como si fuera tuyo, por agarrarme fuerte de la mano y no soltarme, y porque por más de que no estemos físicamente juntos, estos días te siento más cerca que nunca”.

Quien también tuvo palabras de reconocimiento para Hugo García fue la actriz Stephanie Cayo, tía de Alessia Rovegno. Ella escribió en una historia de Instagram donde se ve junta a la pareja: “Qué bello que se apoyen así y qué orgulloso estás de ella, Hugo, se te cae la baba!! todo mi respeto!!”.

Hugo García: “Estos dos días han sido una locura”

Hugo García, pareja de la flamante Miss Perú Alessia Rovegno, conversó con América Espectáculos sobre lo sucedido estos días. El “guerrero” señaló sentirse feliz por ella y orgulloso.

“Han pasado tantas cosas estos dos días, que han sido una locura. Estoy súper feliz por ella... orgulloso de ella, de todo lo que he vivido en poco tiempo junto a ella, pero para eso estamos, para sumarnos, para apoyarnos y si ella está feliz, yo estoy feliz”, comentó Hugo García.

Sin embargo, señaló que es un ritmo al que ya está acostumbrado. Recordemos tiene ocho años en la televisión. Asimismo, señaló que siempre habrá críticas, y que ambos saben que deben rescatar lo positivo.

“Es un camino largo, de mucho aprendizaje, nadie nace sabiendo y creo que en el camino vas aprendiendo de los errores que cometes. Ya ganó el Miss Perú y ahora tiene tiempo para prepararse de la mejor manera y sé que lo va a hacer, es una chica increíble, súper perseverante, que no para hasta conseguir sus metas”, manifestó Hugo García.

También comentó que se lleva muy bien con la familia de Alessia Rovegno, aunque reconoció que el padre de ella, Lucho Rovegno, se mostró algo celoso al principio.

