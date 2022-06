Alessia Rovegno reveló que fue víctima de bullying en el colegio. | Fuente: Instagram

La Miss Perú 2022 Alessia Rovegno, confesó que la época escolar no fue la mejor experiencia ya que era una niña introvertida por lo que sus compañeros se aprovechaban de eso. Así que la modelo reveló que fue víctima de bullying:

“En el colegio yo era muy tímida y me costaba socializar”, dijo en una entrevista. Sin embargo, su hermana Arianna fue como su salvadora porque le ayudó en ese tema.

“Venía a recogerme en el recreo y me llevaba a jugar mundo con ella”, dio Alessia Rovegno para Día D. Después de haber superado el problema del bullying, la Miss Perú 2022 aclaró que los comentarios negativos sobre su coronación no le afectan para nada.

Al contrario, considera que solo tendrá en cuenta las críticas constructivas ya que eso le servirá para poner a Perú en alto en el Miss Universo.

Alessia Rovegno sobre las críticas a su oratoria

Sobre las críticas a su oratoria, Alessia admite que aún le cuesta soltarse ante las cámaras debido a sus nervios, pero es consciente que debe trabajar muy duro ese aspecto para poder superarlo. Afirma que es parte del compromiso que tiene de cara a su participación en el Miss Universo 2022.



"Cada uno tiene su opinión y hay que respetarla. Sí, definitivamente el hablar ante cámaras es una de mis debilidades en las que tengo que trabajar. Creo que simplemente tengo que mantener mi enfoque en lo que tengo que hacer", agregó.

¿Quiénes fueron sus referentes para el Miss Perú?



En cuanto a sus referentes, la flamante Miss Perú 2022 indicó que Valeria Piazza es una consejera y amiga que la ayudó mucho sobre cómo era participar en el certamen. Por otro lado, también admira el trabajo de Janick Maceta, a quien calificó como una gran candidata del Miss Universo 2020.

Finalmente, Alessia Rovegno aclaró que por el momento su prioridad es con la organización del Miss Perú, descartando su incursión en la actuación o continuar con sus compromisos musicales junto a su hermana Arianna. "Por ahora mi compromiso y mi trabajo es con el Perú", sentenció.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.