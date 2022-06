La Miss Perú 2022 Alessia Rovegno es sobrina de la actriz peruana Stephanie Cayo. | Fuente: Instagram

Si bien Stephanie Cayo utilizó sus historias de Instagram para celebrar el triunfo de Alessia Rovegno como Miss Perú 2022, también decidió dedicarle un mensaje en sus redes sociales donde se mostró orgullosa del logro de su sobrina.

La actriz resaltó las cualidades de la modelo y aseguró que en su familia “no hay ninguna cirugía” por lo que recibió muchas críticas en la caja de comentarios:

“Sencillamente, naturalmente, ESPECTACULAR Con solo la mano de Dios encima. Que sepan que en esta familia no hay ninguna cirugía y además que se cultiva lo de adentro tanto como lo de afuera”, escribió Stephanie Cayo.

Muchos de sus seguidores aplaudieron este comentario que se trataría de una indirecta a Magaly Medina quien dio comentarios negativos sobre la coronación de Alessia Rovegno. Asimismo, la actriz ya quiere verla participando en el Miss Universo 2022: “MUERO por verte en el Miss Universo y ojalá que cantes con Alessia y Vambina. ¡¡¡A representarnos!!!”, finalizó.

¿QUIÉN ES ALESSIA ROVEGNO?

Alessia Rovegno Cayo es una modelo e influencer peruana de 24 años que tiene una gran cantidad de seguidores en Instagram. La joven es hija de la recordada cantante Bárbara Cayo y el empresario Lucho Rovegno.

La actual Miss Perú 2022 también es cantante y hace poco lanzó su tema 'Un amor como el nuestro' junto al productor Bernardo Ossa. Actualmente, mantiene una relación con el chico reality Hugo García quien estuvo presente en la ceremonia de coronación.

Alessia Rovegno es la segunda hija de Bárbara Cayo y Lucho Rovegno, dueño de la Baguetería y Pastelería Rovegno. Tiene dos hermanas y es sobrina de Fiorella, Stephanie y Max Cayo, reconocidos personajes en Perú.

Junto a su pareja Hugo García, sorprendieron a todos sus fans al viajar a Estados Unidos para ser parte de la New York Fashion Week en donde se lucieron al desfilar con importantes modelos de la industria internacional.

Por primera vez, Hugo García participó de este gran evento de la moda en una de las ciudades más icónicas del mundo.

Emocionado por "codearse" con grandes personalidades de la moda, entre ellos reconocidos diseñadores, el deportista publicó en su cuenta de Instagram imágenes del desfile, que se realizó en Second Floor, en Manhattan.

