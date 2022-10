Alessia Rovegno, la Miss Perú 2022, es la segunda hija de Bárbara Cayo con su esposo Luis Rovegno. | Fuente: Composición (Instagram)

La flamante Miss Perú, Alessia Rovegno, y su hermana Arianna lanzaron hace poco su tema "Primera vez". En medio de la promoción de su sencillo, ambas felicitaron a su madre, Bárbara Cayo, por su regreso a la teleserie "Al fondo hay sitio", donde interpreta a Rafaella Maldini.

"Estoy súper orgullosa, porque mi mamá ni me contó que había regresado y veo en la televisión una propaganda y yo dije: 'Wao, está actuando súper bien'", comentó Alessia durante una entrevista con el programa "Estás en todas".

En el mismo espacio televisivo, Arianna Rovegno destacó de Bárbara Cayo su sentido del humor. "Mi mamá es súper cómica, incluso en la vida real es todo un personaje, es cartoon. Yo siempre le digo que es mi cartoon favorito", manifestó la cantante.

Como se recuerda, Alessia y Arianna Rovegno empezaron una carrera musical en mayo de este año, cuando publicaron su primer tema original, titulado "Nada serio", después de haberse hecho conocidas en redes por sus versiones en cumbia de canciones románticas.

¿Alessia Rovegno participaría en "Al fondo hay sitio"?

Al ser consultada sobre la posibilidad de iniciar una carrera actoral, Alessia Rovegno respondió: "Me encantan los retos, me encanta aprender cosas nuevas. Sería todo un reto, porque nunca he actuado en mi vida. Hoy en día estoy tomando clases de improvisación y las estoy amando. Si se presenta una nueva oportunidad, definitivamente, podríamos pensarlo".



En cuanto a si se sumaría al elenco de "Al fondo hay sitio", teleserie que este año volvió a la pantalla chica peruana para una novena temporada que viene teniendo mucho éxito, la Miss Perú 2022 indicó: "Ah, bueno, depende de la propuesta".

Sobre el segundo sencillo que estrenó con su hermana Ariana, la modelo reveló el tema que se esconde en sus letras. "A quién no le ha pasado que ha tenido un amor que ha sentido que era diablo y ángel a la vez. ¿A quién no le ha pasado?", apuntó.

El retorno de Bárbara Cayo a "Al fondo hay sitio"

En la octava temporada de "Al fondo hay sitio", emitida en 2016, el personaje de Bárbara Cayo se había reconciliado con Pepe Gonzáles después de enfrentar algunas diferencias en su relación. Ambos fueron acogidos en la residencia de Francesca Maldini tras una estancia con la familia Gonzáles.

Sin embargo, al inicio de la novena entrega de la teleserie, Rafaella Maldini y Pepe Gonzáles estaban separados. Ella volvió a aparecer en el segundo capítulo de la ficción, con una actitud en la que aparentemente había olvidado su romance con el personaje interpretado por David Almandoz.

Conforme han ido avanzando los nuevos episodios de "Al fondo hay sitio", el amorío entre ambos se ha ido afianzando. Tan es así que ahora el ser al que Bárbara Cayo encarna se prepara para ser la esposa del microbusero Pepe.

En junio de este año, la hermana mayor de las Cayo anunció su regreso a la teleserie, con una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, en cuya leyenda decía: "Bienvenidas luces de nuevo".

