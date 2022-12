El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) exijió la destitución de Pavisic y dio 24 horas para que se le quite la corona por sus actos "discriminatorios y racistas". | Fuente: Composición

La miss Perú 2022, Alessia Rovegno, se pronunció sobre la destitución de la miss Bolivia, Fernanda Pavisic, quien hizo polémicos comentarios sobre la representante peruana y sus otras compañeras.

Como se recuerda, se acusó a Pavisic de llamar transexual a Rovegno, por lo que la modelo nacional reveló que conversó con su colega y aseguró que ella no le faltó el respeto. "Yo hablé con ella, hubo un rumor de que ella decía cosas sobre mí, la verdad que no eran ciertas. A mí ella me da mucha pena, porque sí siento que fue un malentendido, no tuvo esas intenciones, pero es la decisión del Miss Universo y hay que respetarlo, ellos saben por qué hacen las cosas, la decisión que han tomado es por algo”, comentó para América Tv.

La polémica se agrandó por un video difundido en las redes sociales por la misma Fernanda Pavisic, que minutos después borró, en el que se veía las fotografías de unas cuantas candidatas al Miss Universo 2022 y junto a otra persona las van calificando en secciones como "doñas", "gracias por participar" y señalan a una de ellas como "miss Potosí", haciendo referencia de una forma burlesca al departamento altiplánico boliviano.

Alessia Rovegno no se salvó de las mofas de la boliviana, pues varios usuarios en redes sociales aseguran que Pavisic también tuvo ácidos comentarios contra la miss Perú 2022.

Miss Bolivia fue destituida tras polémicas declaraciones contra Alessandra Rovegno

La miss Bolivia, Fernanda Pavisic, calificó de "absolutamente injusta" la decisión de destituirla de su corona, luego de un polémico video que fue viralizado en las redes sociales en el que la entonces representante hablaba con otra persona sobre las otras candidatas al Miss Universo 2022 en un tono de burla.

"La decisión de retirarme la corona de miss Bolivia es absolutamente injusta, porque nunca hice comentarios ni declaraciones racistas o discriminadoras en contra de nadie", expresó Pavisic en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Esta situación se da luego de conocerse que Promociones Gloria, la empresa organizadora de certámenes de belleza en Bolivia, envió una carta a Pavisic indicando que era destituida de la máxima representación de belleza en el país por incumplimiento de cláusulas de comportamiento.

Por su parte, Fernanda Pavisic señaló que le parece "inaudito" que en los argumentos de su destitución se repitan "acusaciones probadamente falsas" que se habían señalado en las "redes sociales junto a insultos y agravios en contra" de ella y su familia.

"Se está sentando un precedente muy negativo para el certamen de Miss Universo, pues se quita el título a una persona por acciones que no cometió", manifiesta el comunicado. "Un título de belleza es efímero y la vida es más que una corona. Estos malos momentos dejan buenas lecciones que me ayudarán a crecer como persona y cumplir todas las metas que tengo", recalcó Pavisic.

