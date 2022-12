Larizza Farfán tiene 26 años, estudia psicología y podría ser la Miss Perú 2023. | Fuente: Instagram

Jessica Newton presentó el último martes, 29 de noviembre, al primer grupo de candidatas que buscarán coronarse como la Miss Perú 2023. Entre las participantes, destacó la presencia de Larizza Farfán, integrante de la Policía Nacional en actividad que participará en el certamen representando a la región Piura.

"Feliz de tener esta gran oportunidad de representar a mi hermosa Región Piura, comprometida en traer la corona. Gracias a todos por su apoyo y los mensajes bonitos que recibo", publicó en su cuenta de Instagram tras confirmar su participación.

Además de ser una agente del orden, Larizza Farfán también estudia psicología y ha tenido experiencia en otros concursos de belleza como el Miss Sudamérica Perú 2017, donde salió ganadora. Desde sus redes sociales, la modelo de 26 años se describe como una persona soñadora, disciplinada, comprometida y perseverante.

"Mi experiencia como policía, futura psicóloga y como reina de belleza, me han llevado estos años a servir de forma eficiente a mi comunidad y estar siempre dispuesta a prestar ayuda a quien lo necesite, en cualquier circunstancia de su vida", mencionó.

"Actualmente vengo asumiendo el desafío, no solo de combatir la delincuencia y brindar protección a la población, sino también el de poder desarrollarme como agente de cambio en la salud mental de las personas", agregó.

De acuerdo a su perfil, Larizza ha venido trabajando en educar psicológicamente a niños, jóvenes y adultos mayores mediante charla y talleres, principalmente en temas de autoestima, habilidades sociales, depresión, ansiedad, bullying, suicidio y violencia familiar.

Asimismo, cuenta con más de 26 mil seguidores en Instagram, red social donde comparte gran parte de sus actividades diarias. Larizza Farfán es una de las 26 candidatas que competirán para convertirse en la nueva sucesora de Alessia Rovegno.



Jessica Newton quiere a Alondra García Miró en el Miss Perú

La organizadora del Miss Perú resaltó la belleza de la modelo Alondra García Miró y admitió que le gustaría tenerla como participante en el próximo certamen del Miss Perú.



"Me encanta, me parece una mujer guapísima, creo que tiene un rostro bellísimo, es una mujer que a lo largo del tiempo se reinventa constantemente y sí es una de las mujeres que me gustaría tener en el concurso", aseguró.

Newton presentó este martes al primer grupo de las candidatas regionales de cara al Miss Perú 2023. La próxima semana se conocerá al segundo grupo, conocido como las retadoras; por lo pronto, la organizadora ya deslizó algunas sorpresas.

Y es que hace unos días, la exreina de belleza reveló haber invitado a Luciana Fuster para que sea una de las participantes retadoras, pues en más de una oportunidad, la modelo ha mostrado interés por la corona.

"Siempre conversamos con Luciana, me parece guapísima y me encantaría verla sobre el escenario. Hemos conversado varias veces, incluso Luciana se acercó a mí en el último Miss Perú y me dijo 'yo soy la próxima', así que vamos a ver si tiene el valor de tentar la corona", expresó a América Hoy.

