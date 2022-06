Jéssica Newton critica tiktoks de Alexandra Chávez y esta renuncia al Miss Perú GZ | Fuente: Instagram

Alexandra Chávez, ganadora del concurso Miss Perú GZ 2021, renunció a la organización del certamen por tener diferencias con Jessica Newton, directora del evento. A través de sus redes sociales la modelo detalló el motivo de su decisión.

Mediante un video, Chávez puso en evidencia su molestia al mencionar que Newton había censurado su contenido en su cuenta de Tik Tok, un hecho que la dejó sorprendida, pues antes solo había recibido buenos comentarios por parte de la organizadora.

"Creía que contaba con el apoyo de mi directora principal, Jéssica Newton, sin embargo, ella ha sacado unas historias dando a entender que no está de acuerdo con mi contenido (...) Me causa mucha sorpresa porque yo tengo varios chats donde ella aplaude mi contenido y me sorprende mucho su posición", manifestó.





ASEGURA TENER PRUEBAS

La exreina de belleza mostró pantallazos de sus conversaciones con la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid para demostrar su versión.

"Son muchos los mensajes en los que ella apoyaba mi contenido (...) Hay más (mensajes), pero no los voy a sacar porque yo no soy doble moral ni hipócrita. Sin embargo, soy agradecida y siempre he defendido la organización, pero he tomado la decisión de retirarme porque no me merezco esas faltas de respeto. Por ser la directora no le da el derecho de pasar por encima mío de esa manera", argumentó antes de agradecer el apoyo de sus seguidores.

"Quiero agradecerles a todas las personas por la cantidad de mensajes muy bonitos, pero la lección que yo quiero dejarles es que todos somos personas valiosas y merecemos respeto. No debemos quedarnos callados ante una persona que tiene un cargo", agregó la joven.

LA RENUNCIA DE LISETH GUEVARA AL MISS PERÚ 2022

A finales de abril, la organización del Miss Perú se vio en crisis tras la renuncia de la participante Listeh Guevara, luego de ser acusada de estafa en redes sociales. Su retiro fue aceptado por la organizadora Jessica Newton.

A través de sus historias en Instagram, la exreina de belleza publicó un video en el que se mostraba de acuerdo con la decisión de la participante de 23 años.

"Hemos aceptado la renuncia de Liseth Guevara a la competencia de Miss Perú 2022. Entendemos sus razones y le deseamos la mejor de las suertes. A todos ustedes, muchísimas gracias por apoyarnos en la competencia nacional", dijo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.