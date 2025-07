“Mi bebé es un milagro”: Alexandra Hörler da detalles de su primer embarazo a los 40 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La periodista y conductora Alexandra Hörler sorprendió al revelar públicamente que está esperando a su primer hijo a los 40 años, una noticia que describió como “el milagro más bonito” que le ha tocado vivir. En declaraciones recientes, compartió su emoción, pero también los desafíos físicos y emocionales que ha enfrentado durante esta nueva etapa.

“Ya pensaba que estaba muy vieja para tener hijos y me llegó la noticia más bonita que me tocó en mi vida, esto es como un milagro”, expresó conmovida. Hörler confesó que ha experimentado varios síntomas típicos del embarazo, como dolores de cabeza, cansancio, sueño y pesadez, lo que la llevó a tomar decisiones importantes, como renunciar a la radio y pausar su rutina en el gimnasio.

El embarazo ha sido catalogado como de riesgo debido a su edad, situación que la ha llevado a ser muy cuidadosa. “No tengo 25 años, tengo 40 y los embarazos son más riesgosos, hay que tener un poco más de cuidado. Pero eso no significa que no se puede embarazar a los 40”, señaló a Trome.

La periodista también comentó que ha recibido una oleada de mensajes de mujeres que se han sentido inspiradas por su historia, aunque también ha sido blanco de críticas y prejuicios. “Dicen que cuando mi hijo vaya al colegio voy a parecer su abuela. Hay muchos prejuicios por ser mamá a los 40. No es malo ni peligroso. A mi edad, eres madura, centrada, lograste tus metas y ahora quieres ser mamá”, reflexionó.

Alexandra Hörler destacó el apoyo incondicional de su esposo durante esta etapa: “Se porta maravilloso, está pendiente de todo, es lo máximo”, dijo. También admitió, con humor y honestidad, que es completamente nueva en el mundo de la maternidad. “Voy a aprender, no sé nada, ni siquiera cómo se carga a un recién nacido. Nunca he vestido a un bebé”, confesó.

Alexandra Hörler anunció su primer embarazo junto a su esposo.Fuente: Instagram: @alexandrahorler

Alexandra Hörler tiene cuatro meses de embarazo

Hörler contó que "en un par de semanas más" dará a conocer el sexo de su bebé, quien ya le hace tener antojos.

"La semana pasada fue mi control y no he subido mucho de peso. He tenido un primer trimestre bien pesado. Tuve náuseas, mareos, me duele la cabeza, me molestan los olores", explicó.

Del mismo modo, agradeció a sus compañeros de Panamericana por guardarle el secreto y permitir que tenga la oportunidad de anunciar su embarazo en señal abierta primero. "Tuve que ocultarlo al principio. Gracias por guardarme el secreto. Necesitaba un tiempo porque mi embarazo era de alto riesgo", agregó en diálogo con el periodista Paco Flores durante su programa.

Así anunció Alexandra Hörler su embarazo

Luego de dar a conocer su embarazo en televisión, Alexandra Hörler usó sus redes sociales para publicar un emotivo video junto a su esposo, Juan Francisco Pardo.

En el video, la pareja luce abrazada mientras que la comunicadora sostiene fotos de su ecografía donde presenta al bebé que está esperando.

"La vida siempre sabe cuándo sorprenderte y esta vez lo hizo con un milagro. Cuando ya habíamos hecho las paces con la idea de que tal vez este sueño no se daría, llegó la noticia que nos cambió para siempre", escribió.

"Hoy mi corazón late por dos (…) Pero también sueña por dos, se ilusiona por dos y agradece por dos. Porque este bebé llega en el momento más perfecto, cuando mi alma está lista, cuando el amor está fuerte, cuando la vida tiene más sentido que nunca", añadió.