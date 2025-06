Alexandra Hörler llora de emoción al anunciar su embarazo a los 40 años: "Ya lo había descartado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alexandra Hörler anunció que está embarazada a los 40 años. La conductora de televisión hizo la revelación este martes en su programa ¡Paren todo! donde afirmó que “fue complicado” dar la noticia al tratarse de una gestación “de alto riesgo”.

“Lo sabe mi familia, pero ha sido bastante complicado guardármelo todo este tiempo. Han sido meses duros, pero es la noticia más maravillosa que me pudo llegar”, expresó la también periodista deportiva.

Asimismo, Alexandra Hörler relató emocionado cómo se enteró de que estaba esperando su primer hijo con el odontólogo Juan Francisco Pardo, con quien se casó el 2021.

“Yo lo había descartado, pensé que ya no podía. Yo tengo 40 años y voy a cumplir 41 años. No me había hecho ningún tratamiento hormonal, no había congelado óvulos y la ginecóloga me había desahuciado y de pronto un día pasó”, relató la comunicadora entre lágrimas.

En ese sentido, Hörler mencionó que se sentía mal y no podía ir a laborar lo cual pensó que algo le estaba pasando. “Ya me sentía mal bastante tiempo y decía que tenía un bicho y este era mi bichito. Ha sido la sorpresa más linda que me han dado en mi vida”, exclamó.

En otro momento, la también modelo contó que anteriormente no quería ser madre, pero que luego —cuando ya quiso— se dio por vencida. “Dije que no quería ser mamá. Pensamos (con mi esposo) que ahora sí quería, pero no funcionó y cuando ya lo habíamos asumido, apareció esta noticia”, sostuvo.

Alexandra Hörler es conductora del programa ¡Paren todo! | Fuente: Instagram (alexandrahorler)

Alexandra Hörler revela que tiene cuatro meses de embarazo

Por otro lado, Alexandra Hörler contó que ya tiene alrededor de 4 meses de embarazo y que "en un par de semanas más" dará a conocer el sexo de su bebé que ya le hace tener antojos.

"La semana pasada fue mi control y no he subido mucho de peso. He tenido un primer trimestre bien pesado, he tenido náuseas, mareos, me duele la cabeza, me molestan los olores", explicó.

Del mismo modo, agradeció a sus compañeros de Panamericana por guardarle el secreto y permitir que tenga la oportunidad de anunciar su embarazo en señal abierta primero. "Tuve que ocultarlo al principio. Gracias por guardarme el secreto. Necesitaba un tiempo porque mi embarazo era de alto riesgo", agregó.

Alexandra Hörler mantiene una relación con el odontólogo Juan Francisco Pardo. | Fuente: Instagram

Alexandra Hörler tras anunciar embarazo: "Mi corazón late por dos"

Luego de dar a conocer su embarazo en televisión, Alexandra Hörler usó sus redes sociales para publicar un emotivo video junto a su esposo, Juan Francisco Pardo.

En el video, la pareja luce abrazada mientras que la comunicadora sostiene fotos de su ecografía donde presenta al bebé que está esperando.

"La vida siempre sabe cuándo sorprenderte y esta vez lo hizo con un milagro. Cuando ya habíamos hecho las paces con la idea de que tal vez este sueño no se daría, llegó la noticia que nos cambió para siempre", escribió.

Acto seguido, Hörler dio la noticia de que se convertirá en madre. "A los 40, cuando muchos creen que las posibilidades se desvanecen, yo recibí el regalo más inesperado y hermoso: voy a ser mamá", expresó.

"Hoy mi corazón late por dos (…) Pero también sueña por dos, se ilusiona por dos y agradece por dos. Porque este bebé llega en el momento más perfecto, cuando mi alma está lista, cuando el amor está fuerte, cuando la vida tiene más sentido que nunca", añadió.

