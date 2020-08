Alondra García Miró expresó sus deseos de tener su propia familia. | Fuente: Instagram / Alondra García Miró

Los últimos días empezaron a circular rumores en redes sociales que apuntaban que Alondra García Miró y Paolo Guerrero estaban por convertirse en padres por primera vez. Sin embargo, la modelo descartó estar en la dulce espera.

“De repente me he pasado de postres en la cuarentena, me han visto con pancita”, dijo en una entrevista para el programa “En boca de todos”. Sin embargo, la protagonista de “Te volveré a encontrar” no escondió sus deseos de formar su propia familia.

“Uno de mis grandes sueños es formar mi familia y ser mamá”, reconoció García Miró. “Es uno de mis grandes sueños en esta vida. Siempre digo cuando sea el momento, cuando tenga que ser el momento, cuando Dios mande”, agregó.

Para la también empresaria, tener un bebé es una de sus mayores ilusiones en la vida. “Es algo en lo que siempre he pensado, siempre he soñado con ser mamá”, indicó al ver una imagen que mostraba cómo se vería ella si estuviera embarazada.

Por otro lado, la pareja del futbolista Paolo Guerrero admitió que comió más de la cuenta durante el aislamiento social producido por la pandemia de la COVID-19. No obstante, aseguró que se pondrá a dieta para perder los kilos de más. “La verdad fue un descontrol”, comentó.

Como se recuerda, en junio pasado Alondra García Miró afirmó que espera contraer matrimonio con Paolo Guerrero como máximo en el 2022. “No me he puesto a pensar cómo sería, me gustaría que sea algo muy familiar, muy íntimo. Que sea lo que Dios quiera”, apuntó al ser consultada sobre cómo quisiera que sea la celebración de su unión con el delantero.