Alondra García Miró aseguró que le gustaría una boda privada con Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram

En más de una ocasión, Alondra García Miró se ha referido a una posible boda con Paolo Guerrero. Sin embargo, durante la última emisión de “En boca de todos”, la empresaria tuvo una conexión en vivo con Doña ‘Peta’, madre del futbolista, en la que adelantó más detalles de sus expectativas.

De acuerdo con la actriz de “Te volveré a encontrar”, ella espera contraer matrimonio con el delantero nacional como máximo en el 2022. En ese sentido, la mamá de su pareja se mostró de acuerdo con llevar a cabo la boda lo más pronto posible y les dio a ambos su bendición.

“No me he puesto a pensar cómo sería, me gustaría que sea algo muy familiar, muy íntimo. Que sea lo que Dios quiera”, apuntó García Miró al ser consultada sobre cómo quisiera que sea la celebración de su unión con Guerrero.

Donde no hubo dudas fue en el lugar en el que se llevaría a cabo la boda. Según la modelo, ella quiere casarse en Perú y no en Brasil, país donde viene pasando la cuarentena junto al jugador del Internacional.

Finalmente, Doña ‘Peta’ se pronunció sobre la telenovela en la que Alondra García Miró ha hecho su debut actoral. “No sé con quién se quedará [Lucy, el personaje que interpreta García Miró], pero en la vida real quiero que se quede con Paolo”, puntualizó.

DOÑA 'PETA' SOBRE ALONDRA: "ES UNA HIJA"

No es la primera vez que Doña 'Peta' da muestras de cariño hacia Alondra García Miró en televisión nacional.

Ya en abril, la madre de Paolo Guerrero subrayó que a la novia de su hijo la tiene en muy buena estima.



Precisamente, en el pograma "En boca de todos", los conductores le pidieron a la mamá del futbolista que describa a Alondra García Miró en tres palabras.

"Alondra es una chica encantadora, me hace reír. Es muy buena y se preocupa por mí. Se ha ganado mi corazón. Ya no es una nuera, sino es una hija", dijo Doña 'Peta'.

Asimismo, Alondra dijo entonces que su suegra en una mujer "noble, guerrera y honesta".