Amy Guitérrez volverá como Alicia Barrio Nuevo para la segunda temporada de 'Princesas'. Sin embargo, no dio más detalles de la novela. | Fuente: Instagram

Amy Guitérrez reveló que la novela “Princesas” tendrá segunda temporada, además, contó que participará nuevamente en la producción nacional.

“Que me hayan dado la oportunidad de formar parte del elenco para una segunda temporada es una sorpresa. Yo dije: ‘terminó la primera temporada, no creo que me llamen en la segunda’, pero fue emocionante”, dijo la salsera a América Espectáculos.

Este 2021 ha sido exitoso para Amy Guitérrez y, a pesar de que sigue con su carrera musical, también retomará su actuación en “Princesas” junto a Fiorella Pennano, Priscila Espinoza y Tatiana Calmell.

Amy Gutiérrez inicia vínculo con Universal Music Perú

Amy Gutiérrez sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "Tú". Pero la sorpresa fue mayor cuando se supo que la canción no sería salsa, sino una balada, el cuarto sencillo de su carrera como solista.

La canción fue publicada junto a un emotivo videoclip que apela a los recuerdos de un amor fugaz, de aquellos que dejan huella a pesar del tiempo. La realización del material audiovisual estuvo a cargo del reconocido director Coco Bravo.

"Tú" fue compuesto por la cantante nacional Anna Carina y el productor Francisco Murias. La mezcla del tema se hizo en Rye Canyon Studio de Estados Unidos y se masterizó en Elephant Mastering de Italia.

El estreno de esta canción también marca un hito en la carrera de Amy Gutiérrez, ya que inicia un vínculo con Universal Music Perú, convirtiéndose así, en la primera salsera peruana en firmar con la casa discográfica.

