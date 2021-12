Amy Gutiérrez retorna momentáneamente a las baladas con el tema "Tú" | Fuente: Facebook | Amy Gutiérrez

Amy Gutiérrez sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "Tú". Pero la sorpresa fue mayor cuando se supo que la canción no sería salsa, sino una balada, el cuarto sencillo de su carrera como solista.

La canción fue publicada junto a un emotivo videoclip que apela a los recuerdos de un amor fugaz, de aquellos que dejan huella a pesar del tiempo. La realización del material audiovisual estuvo a cargo del reconocido director Coco Bravo.

COLABORACIÓN DE ANNA CARINA

"Tú" fue compuesto por la cantante nacional Anna Carina y el productor Francisco Murias. La mezcla del tema se hizo en Rye Canyon Studio de Estados Unidos y se masterizó en Elephant Mastering de Italia.

Con este nuevo sencillo, Amy Gutiérrez retorna momentáneamente a las baladas, género que, para opinión de muchos, le permite lucir su registro y cualidades vocales.



SU CASA DISCOGRÁFICA

El estreno de esta canción también marca un hito en la carrera de Amy Gutiérrez, ya que inicia un vínculo con Universal Music Perú, convirtiéndose así, en la primera salsera peruana en firmar con la casa discográfica.

.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x20 Spider-Man No Way Home LA PREVIA (porque ya no podemos esperar más)

Para ti que ya compraste tus entradas para el estreno de Spider-Man No Way Home, nos metemos una conversa a manera de PREVIA para calentar el ambiente antes del regreso del amigo Spidey. Y como te gusta: 33 minutazos SIN SPOILERS y luego de eso filtraciones a full y todo lo que esperamos de esta nueva película que promete ser un antes y después (¿o no?) en la vida de Peter Parker.