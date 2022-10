Anahí de Cárdenas y Elías Maya se comprometieron en diciembre de 2021, un año después de que la actriz venciera el cáncer de mama. | Fuente: Composición (Instagram / Anahí de Cárdenas)

El matrimonio de Anahí de Cárdenas con el abogado Elías Maya despertó grandes emociones en la actriz. Aunque el último viernes se habían dado el sí en una boda civil, eso no impidió que en la celebración del sábado, 29 de octubre, ella se pusiera nerviosa, según contó en sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, donde tiene 1.6 millones de seguidores, la intérprete peruana publicó un carrusel de fotografías en las que aparece con su vestido de novia en el Museo de Arte de Lima. En la leyenda, narró cómo se sentía mientras iba de camino a su segunda fiesta matrimonial.

"Estoy en el carro camino al matri. Estoy nerviosa, aún así me haya casado legalmente ayer. Hay un concierto en el Jockey y hay un traficón y tengo miedo de no llegar a tiempo... Pero de ahí me acuerdo que yo soy la novia", escribió Anahí de Cárdenas al inicio de la leyenda.

Luego, la actriz de Esta sociedad reportó que mientras esperaba en un "cuartito", notaba la llegada de sus invitados y escuchaba el coro de la boda. "Estoy muy emocionada y agradezco este pequeño momento sola para poder escribir un poquito", afirmó.



Anahí de Cárdenas contrajo matrimonio en una ceremonia íntima a la que solo asistieron familiares y amigos más cercanos. | Fuente: Instagram / Anahí de Cárdenas

Las palabras de Anahí de Cárdenas para su esposo

En medio de los nervios y la emoción, Anahí de Cárdenas le dedicó un romántico mensaje a su ahora esposo hacia el final de su publicación. "Elías, mi vida. Te amé desde el día que te conocí, desde que me sacaste a bailar en esa discoteca", señaló.

"Nuestra vida juntos ha estado llena de obstáculos que hemos superado con creces, una montaña rusa hermosa, como la vida misma. Pero, ¿qué historia no se pone mejor con unos giros inesperados? Reitero mi sí, reitero mi amor, me haces una mujer muy feliz. Ahí voy. Nuestro para siempre ya empezó. Te amo", concluyó.

Días atrás, en entrevista con RPP Noticias, Anahí de Cárdenas había reportado estar preparándose para irse "de lunda de miel para relajarme y nadie me fastidie". En cuanto a su boda, indicó que sería una ceremonia íntima a la que solo asistiría la familia y amistades muy cercanas.

Aunque ya pasó por un divorcio, De Cárdenas confió que esta segunda oportunidad "será la vencida". "El amor dura hasta donde dura, yo soy divorciada, entonces es mi segundo matrimonio, y creo que la segunda es la vencida. Después de esto ya no me caso más", expresó entre risas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.