Anahí de Cárdenas interpreta tema de Grupo 5 y Christian Yaipén la felicita

La actriz interpretó 'Me enamoré de ti, ¿y qué?'. | Fuente: Composición

Anahí de Cárdenas interpretó el tema de la agrupación Grupo 5 ‘Me enamoré de ti’ y lo compartió a través de su cuenta en Instagram. Christian Yaipén, vocalista de la orquesta, elogió la performance de la actriz.

“La gran Anahí de Cárdenas cantando, lo máximo”, escribió Yaipén junto al video. En este se oye a la actriz de ‘No me digas solterona’ lucir los versos de la conocida canción. “Me enamoré de ti y ¿Qué? Me enloqueció tu piel y ¿Qué? Me arrodille a tu amor imposible, me enamoré de ti y ¿Qué? Yo me enfermé de amor y ¿Qué?”, entonó De Cárdenas.

El video alcanzó más de 10 mil ‘me gusta’ y seguidores de la orquesta como de la actriz reaccionaron a la interpretación.

"Eres un ejemplo de fortaleza", "Escuchar al Grupo 5 haciendo la limpieza en casa me llena de mucha alegria" y "Grande Anahí", fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores.

Que la fiesta no pare

Para entretener a su público durante esta cuarentena que vive el país a causa del coronavirus, la orquesta Grupo 5 compartió en su cuenta de Youtube el concierto ‘Elmer Vive 2019’ el cual se realiza todos los años en Monsefú, Chiclayo, en honor a Elmer Yaipén, fundador de la orquesta.

Mediante un comunicado, la orquesta norteña señaló que “busca llevar entretenimiento al público ante la coyuntura sanitaria”. El concierto, que se realizó el pasado noviembre en La Estancia de Monsefú fue un evento masivo, gratuito, a modo de agradecimiento a sus miles de alrededor del mundo.