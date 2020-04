Anahí de Cárdenas: "¿Por qué estoy lista para morirme? Porque estoy plenamente feliz, contenta con quién soy"

Anahí de Cárdenas y su duro testimonio sobre la muerte. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas compartió otra sesión de su programa llamado 'Desayuno japonés' en el que comparte con sus seguidores de Instagram sus emociones y anécdotas personales.

Esta vez, la intérprete peruana dejó un duro testimonio sobre la muerte, luego de contar que días atrás detectó una bolita en una axila, lo cual significó para ella situarse en un escenario trágico.

"A la hora sentirme el bulto, fue bien loco porque mi proceso mental fue super rápido. Dije: ‘'tengo un bulto, otro', automáticamente fue 'me voy a morir’ ", expresó Anahí de Cárdenas, quien aseguró que después de unos minutos reflexionó.





"De ahí dije: ‘basta, tranqui, respira dos minutos’. Entonces, empecé a pensar y dije '¿ Qué es lo peor que podría pasar? Lo peor que puede pasar es que tenga cáncer y tenga que hacerme más quimioterapias. Ok. ¿Puedo pasar por eso nuevamente? Sí, yo creo que sí", sostuvo.

"¿Qué es lo peor peor peor que podría pasar? Que me muera. Entonces, ¿qué pasa si me muero?, ¿estoy lista para morirme? De una manera muy rara me di cuenta que sí, (…) porque puedo morirme de cáncer, de coronavirus, como también puedo cruzar la calle y morirme porque me chancó un carro. Todos nos vamos a morir, seamos realistas", añadió Anahí de Cárdenas.

La artista consideró que es una persona feliz y completa, por lo que está lista para morir. "Entonces me pregunté, ¿por qué estoy lista para morirme? porque estoy plenamente feliz, contenta con quien soy y me tranquilicé”, indicó la actriz de “No me digas solterona”

Finalmente, De Cárdenas consideró que el cáncer le ha permitido convertirse en una persona más sensible y empática.

“El cáncer me ha hecho una persona más empática, tolerante, más consciente, sensible y de ahí pensé que el cáncer me ha hecho plenamente feliz y fue locazo. Estoy lista para morirme porque doy el 100% de mÍ todos los días”, concluyó la actriz en su cuenta de Instagram.