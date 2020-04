Anahí de Cárdenas envió un mensaje sobre el aislamiento social obligatorio por nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram / Anahí de Cárdenas

Desde que se decretó el aislamiento social obligatorio, Anahí de Cárdenas exhortó a sus seguidores, a través de sus redes sociales, que acaten esta norma por la población vulnerable, entre la que ella se encuentra, pues padece a la fecha de cáncer de mama.

En su última publicación en Instagram, sin embargo, instó a las personas a que se tomen una pausa para reflexionar sobre otro asunto que no sea el nuevo coronavirus. “No creo que haya una sola persona que la esté pasando increíble en esta cuarentena”, dijo De Cárdenas.

“Es difícil, es jodido, es claustrofóbico”, continuó la actriz. Y, seguidamente, comentó que “hay que se empieza a poner hipocondríaca”. También confesó que ella misma pensó en que había contraído el COVID-19 y la sobreinformación alrededor del tema recrudeció la paranoia.

De allí que la protagonista de “Aj Zombies!” pidiera “parar 2 segundos de pensar en esta situación”. “De dejar de circular información, no siempre real”, afirmó. Y luego hizo un llamado a que “no dejemos que el miedo nos gobierno, no dejemos que la muerte sea nuestra realidad”.

Y es que, para Anahí de Cárdenas, “en momentos de crisis siempre salen las cosas más impresionantes”. Por ello, finalizó apuntando que se dedicará a “hacer más música”. “Quizás los sorprendo con algunas canciones nuevas”, concluyó.

TIKTOK CON GISELA PONCE DE LEÓN

Hace unos días, Anahí de Cárdenas y Gisela Ponce de León se unieron para llevar a sus fanáticos un divertido baile a través de la plataforma de TikTok. Ambas realizaron el video desde sus hogares para respetar la cuarentena.

En el clip, se ve a las actrices peruanas haciendo una coreografía del tema musical "Boy Toy", canción que la misma Anahí de Cárdenas interpretó en el 2014, para su disco 'WTG'.

"Ayer Gisela Ponce de León encontró mis canciones en TikTok y decidimos hacer este #challenge. ¡A ver quién se anima! Coreo hecha por mí, perfeccionada por la gran Gisela Ponce de León, ¡hermana mía del amor! I love the you! Hey baby, do you wanna be my boytoy?", anotó De Cárdenas en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Anahí pidió a sus seguidores que el video llegue hasta los productores de Netflix, que tienen a su cargo la nueva serie "Toy Boy", para que incluyan su tema en los episodios de la próxima temporada. "Ayudenme a etiquetar a Netflix para que incluyan la canción en su nueva temporada de #toyboy", indicó.