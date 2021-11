Anahí de Cárdenas congeló sus óvulos en el mes de mayo. | Fuente: Instagram / Anahí de Cárdenas

Ha pasado más de un año desde que Anahí de Cárdenas consiguió superar el cáncer de mama que le fue diagnosticado en octubre de 2019. Meses antes de enfermar, según reveló la actriz, hizo algo que tenía en mente: congelar sus óvulos para ser madre en un futuro.

"Congelé mis óvulos en mayo y me enfermé en octubre", dijo la intérprete en una entrevista con el diario Trome. Y añadió: "Más adelante lo intentaré por mí misma [ser mamá], si es que mi organismo lo permite o por un vientre de alquiler".

No es la primera vez que Anahí de Cárdenas expresa sus deseos de tener un bebé. En marzo de este año, a través de una historia de su cuenta de Instagram, indicó que le "gustaría tener hijos". "En algún momento probablemente los tenga", indicó.

"Igual tengo que esperar unos años a que termine mi tratamiento. Así que falta un tiempito", comentó entonces.

"#Fuck cáncer: Lado B"

Recientemente, Anahí de Cárdenas publicó su libro "#Fuck cáncer: Lado B", en el que narra su batalla contra el cáncer de mama que logró vencer tras una serie de tratamientos como la quimioterapia y la doble mastectomía.

"Es una voz que te puede acompañar en algún momento difícil. No tienes que sufrirlo para revisarlo", dijo la actriz sobre su publicación.

Para Anahí de Cárdenas, haber sufrido esta enfermedad le abrió las puertas a varios aprendizajes, según confesó en agosto pasado, en su cuenta de Instagram:

"El cáncer me dio muchas cosas, como el aprender a ser más agradecida con la vida, apreciar a mis seres queridos, encontrar la felicidad en los detalles y gratitud por todos los días que estoy en esta tierra"

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.