Anahí de Cárdenas y su consejo para enfrentar los miedos: "Uno tiene el deber de velar por su salud mental"

Anahí de Cárdenas contó el motivo de su felicidad. | Fuente: Instagram

Hace unos días, la actriz Anahí de Cárdenas reveló su preocupación por haber hallado en su axila un ganglio, pues debido a ello la artista habló de la vida y la muerte, lo cual causó mucha controversia.

La intérprete peruana comentó que en un inicio se refugió en su trabajo, pero luego decidió enfrentar su preocupación y acudió a su médico para averiguar qué era realmente lo que tenía.

"Venía preocupada por mi ganglio inflamado hace unas semanas, entonces claro, ante una situación incierta la mente empieza a divagar, el miedo nos invade y empezamos como un hamster en una rueda a tener pensamientos cíclicos, rumiantes, nada bueno cuando uno esta metido en su casa sin nada que hacer", anotó Anahí de Cárdenas.

"Entonces me metí de lleno a mi trabajo, en realidad para no pensar. Porque tal era mi miedo que si no hacía algo, ya sea deporte o trabajo u ocupar mi tiempo en otra cosa que no sea pensar, me iba a ir al carajo", expresó en Instagram.

"Me di cuenta que no podía seguir así. Si hay algo que te preocupa, o te estresa, o que simplemente no te gusta, uno tiene el deber de velar por su salud mental y abordar el tema como se debe", añadió la actriz.

Finalmente, Anahí de Cárdenas conoció los resultados de su evaluación y no se trataba de nada grave, lo cual la tranquilizó y le permitió acabar con el estrés que cargaba durante días.





"Entonces fui al médico. Saque cita en la clinica y fui a que me vea mi cirujano oncólogo, que me mando a hacerme una ecografía, que para mi suerte salió limpia! Todo dentro de lo normal, solo una leve inflamación", detalló.

En ese sentido, la también cantante destacó la importancia de enfrentar los miedos y tomar acción ante ello, pues consideró que la preocupación no nos lleva a nada bueno.

"Muchas veces nos quedamos preocupados, con miedo, o estresados con cosas, que perfectamente podemos solucionar si tomamos acción. Si hacemos algo al respecto", indicó Anahí de Cárdenas.

"No sirve de nada preocuparse y darle vueltas a las cosas, si no vas a ser responsable y solucionarlas. Preocupación - responsabilidad - acción. Buenas prácticas para una buena salud mental y física!", concluyó.