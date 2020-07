Anahí de Cárdenas reveló su emoción en redes sociales al ver que su cabello está creciendo tras someterse al tratamiento de quimioterapia. | Fuente: Instagram / Anahí de Cárdenas

Tras ser diagnosticada con cáncer de mama, Anahí de Cárdenas decidió mostrar su lucha contra esta enfermedad a sus seguidores en redes sociales. Y el resultado ha sido un testimonio singular y poderoso sobre cómo la actriz ha vivido todo este proceso.

Desde sus primeras reacciones hasta sus tratamientos, la intérprete de “Aj Zombies!” compartió las caídas, pero también los avances. Por ello, recientemente, no dudó en expresar su emoción al ver que su cabello está volviendo a crecer luego de culminar sus quimioterapias.

“Y así como si nada, de un día a otro, ¡me empezó a salir pelo!”, escribió De Cárdenas en una publicación de Instagram, donde muestra una fotografía en la que luce sus primeros cabellos. Sin duda, un paso que generó una reflexión de la actriz en torno a la aceptación de sí misma.

“No está de más decir que hubo un momento en el que pensé que no volvería a salirme de nuevo”, confesó la también cantante. “No voy a mentir, me dio miedo. Me dio miedo la mirada ajena. Me dio miedo que mi pareja ya no me quiera igual, que la gente me tenga lástima”, añadió.

Para Anahí de Cárdenas, estas inseguridades atravesaron por su mente al inicio, pero manifestó que supo ponerles freno. Y en su caso, decidió mirarse al espejo y decirse: “Yo te acepto, yo te amo y así estás perfecta. Porque la aceptación y el amor no vienen de afuera, vienen de uno mismo. Y es lo más difícil de hacer. Aceptarse en momentos de crisis”, apuntó.

“Hoy me miré al espejo, con mi cabeza con huecos de pelo y sin cejas ni pestañas y me dije: te quiero. Eres hermosa sin pelo, sin pestañas ni cejas, son accesorios nada más y aún sin accesorios te quiero”, concluyó la actriz.

Finalmente, invitó a sus seguidores, que suman 1,4 millones en Instagram, a que se dediquen palabras de elogio a sí mismos para fortalecer su autoestima.