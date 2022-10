André Silva ha participado en producciones nacionales como "Luz de luna", "No me digas solterona", "Mi amor, el wachimán", entre otras. | Fuente: Instagram / André Silva

A casi un año de comprometerse con Adriana Álvarez, hija de la productora Michelle Alexander, el actor André Silva aseguró que ambos siguen encaminados a celebrar su matrimonio. Sin embargo, el protagonista de 'Luz de luna' no quiso ofrecer más detalles sobre su futura boda, ya que suele ser reservado con su vida privada.

"Hace bastante tiempo ya le he pedido la mano y estamos cada día avanzando más hacia ese objetivo", dijo el intérprete de 39 años a Tula Rodríguez durante el programa En boca de todos. Al ser consultado si ya había un día fijado para esta celebración, respondió: "Todavía no tenemos fecha".

La conductora del espacio televisivo continuó insistiendo, pero André Silva zanjó las preguntas cuando señaló: "Este... no te voy a dar detalles, Tulita, porque no me gusta hablar mucho de ese tema, pero lo único que te puedo decir es que sí se va a hacer realidad este paso importante en mi vida y estoy muy feliz y contento por eso".

Maju Mantilla, sin embargo, agregó que sabían que la fecha de su boda "está cerca". "Te preguntamos porque Michelle Alexander publicó ayer esa noticia, esa historia donde se le ve feliz [a Adriana] con un vestido de novia", agregó. Frente a ello, Silva indicó: "Vamos a ir caminando paso a paso, pero de forma segura, lo importante es cuidar lo que tenemos y que todos estemos felices".









Así anunció André Silva su compromiso con Adriana Álvarez

En octubre de 2021, André Silva hizo un enlace en vivo con el programa En boca de todos y confesó que le había pedido matrimonio a su novia Adriana Álvarez, hija de la productora Michelle Alexander, y con quien tiene una hija pequeña.

La conductora Tula Rodríguez le preguntó si estaba enamorado, a lo que él respondió: "Enamoradísimo, tengo una familia hermosa, aprovecho en mandarle un beso a mi hija”, dijo el protagonista de la telenovela 'Luz de Luna'.

La compañera de Maju Mantilla le pidió a André Silva que aprovechara las cámaras para enviar un mensaje a su pareja, él no lo pensó dos veces y dijo: “Es una mujer muy importante en mi vida, es la mayor motivación que tengo para levantarme todos los días muy temprano y dar lo mejor de mí en cada momento, en cada trabajo y que siempre está en mi mente".

“André, ¿y cuándo el anillo?”, preguntó Tula, y para sorpresa de todos André dijo que ya le pidió matrimonio a su novia y madre de su hija. “Ya la pedí (matrimonio), pronto, estamos esperando que pase la situación de la pandemia”, respondió entre risas el actor de telenovelas.

