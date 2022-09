Michelle Alexander lamentó haberle dedicado unas duras palabras a Brunella Horna hace seis años. | Fuente: Composición (Instagram)

La productora Michelle Alexander recordó durante la última emisión del programa "La gran estrella" que hace seis años lanzó duras críticas contra la hoy conductora Brunella Horna. Este episodio motivó a que la directora de telenovelas le pida disculpas en vivo por sus calificativos.

"Hace seis años, tú concursaste aquí, tenías 18 años y yo tenía 60 años, mucho mayor que tú, y efectivamente, no lo hiciste nada bien, pero bailaste 'No tiene talento, pero es buena moza', y he estado pensando que no estuvo bien que yo, una persona adulta, me haya burlado de ti en esa fecha y decir que le caía la canción. Te pido mil disculpas", señaló.

Tras ello, el público aplaudió la deferencia de Michelle Alexander hacia Brunella Horna. Y la productora se dirigió nuevamente a la presentadora de "América Hoy" para señalar: "Ahora has crecido (...) Creo que vas a ser una gran profesional". Ante ello, Horna manifestó: "Sí, definitivamente, fue una frase que me dolió (...) Muchas gracias".

Brunella Horna llegó a "La gran estrella" para acompañar al concursante Manuel Aumaitre durante su presentación. Como se recuerda, Michelle Alexander forma parte de la mesa de jurados, también conformada por el presentador Adolfo Aguilar, la coreógrafa Morella Petrozzi y el productor musical Sergio George.

Gisela Valcárcel sobre caída en rating de "La gran estrella"

Ocho meses estuvo Gisela Valcárcel fuera de la televisión peruana. En agosto pasado, sin embargo, volvió con "La gran estrella", un 'reality' de canto y baile en el que, a diferencia de sus otros espacios televisivos, tiene como concursantes a talentos desconocidos, aunque su mesa de jurados y tutoras estén llenos de estrellas de la música y la TV.

El fin de semana pasado, el rating no le fue auspicioso a quien alguna vez fue la 'Reina del mediodía'. Y en la emisión del sábado 10 de septiembre, la nueva producción de Valcárcel no pudo imponerse frente al episodio especial de "JB en ATV", que reunió después de varios años a los comediantes Jorge Benavides y Carlos Álvarez.

Pero frente a su caída en la audiencia, Gisela Valcárcel mostró una actitud positiva. Desde su cuenta de Instagram, en videos publicados en su sección de historias, señaló: "Aquí estamos trabajando, no hemos liderado esta semana y la verdad es que, como yo les decía, yo soy una creyente que cuando uno trabaja, la televisión se enciende y se ha encendido para todos".

Asimismo, declaró sentirse alegre, porque el público prefiere ver producciones nacionales. "Celebro con mis compañeros, con todos, la alegría que da tener la mayor audiencia; celebro la televisión peruana, porque tanto en Latina como en ATV están amigos peruanos, es decir, los sábados son para divertirse". "Lo digo ahora y lo diré siempre... que la televisión peruana siga siendo la preferida por los peruanos", añadió.

