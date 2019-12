Andrea Llosa confiesa que le fue infiel a su expareja: "Se lo merecía"

Andrea Llosa está escribiendo un libro sobre relaciones tóxicas. | Fuente: Instagram

La periodista Andrea Llosa se sinceró sobre un episodio muy personal. Ella admitió que, en una ocasión, le fue infiel a una pareja. Eso sí, recalcó que con su esposo ─llevan alrededor de 10 años de matrimonio─ nunca ha habido deslealtad.

La conductora de "Nunca más" reconoció "a mucha honra" que le fue infiel a una expareja. "Se lo merecía porque me había 'cuerneado' varias veces", sostuvo a "Trome". En el pasado, comentó que no perdonaría una deslealtad; sin embargo, "eso no significa que juzgue a otras mujeres por hacerlo".

En este momento, Andrea Llosa vive un buen momento familiar con su marido, quien era su camarógrafo, y sus dos hijos.

La anécdota sobre su expareja, junto a otras, las narrará en un nuevo libro en el que está trabajando. "[Es] sobre relaciones tóxicas. Yo viví una, sin golpear, pero de amor y desamor", comentó.

El programa "Andrea" se transmitirá en 10 países de Latinoamérica a partir del 2020. | Fuente: Instagram

Por otro lado, recordó los buenos momentos que ha vivido con el público gracias a su trabajo frente a los programas "Nunca más" y "Andrea". Dijo que tanto mujeres como hombre se le han acercado para agradecerle.

"Ahora se acercan muchísimo más [los hombres]. Ya con el tiempo hemos ayudado a varios porque han mantenido, de repente, a un hijo que no era suyo o que la madre no los deja ver", manifestó Andrea Llosa.

Asimismo, señaló que renovó contrato, con el canal ATV, para continuar en el 2020 con sus dos programas. "Estoy feliz, porque creo que la gente busca en nosotros la justicia que no encuentra muchas veces en la Fiscalía y el Poder Judicial", sostuvo.

Recientemente, se reveló que su espacio "Andrea" es uno de los más vistos del canal, junto a "Día D", y que llegará a 10 países, el próximo año, pues se sumará a la programación de los canales de la cadena Albavisión, que cuenta con 50 televisoras en Latinoamérica.