Andrea Llosa arremetió contra Cathy Sáenz y minimizó los ataques que la popular 'Mamacha' recibió de Rodrigo González 'Peluchín'. | Fuente: Composición

En redes sociales, Cathy Sáenz fue duramente criticada luego de que se quedara con el bouquet de Ana Siucho en su boda con Edison Flores. La conductora de “Mujeres al mando” denunció que venía recibiendo amenazas y, asimismo, indicó: "Somos mujeres que estamos siendo violentadas por un hombre".

No perdió oportunidad, tampoco, para enviar una indirecta a Rodrigo González 'Peluchín' al aludir que una persona "incitaba al odio" contra ella. Una situación que desencadenó la respuesta del mismo ‘Peluchín’ y, recientemente, de la periodista Andrea Llosa.

“Acabo de ver con cierta confusión y vergüenza (lo admito) el testimonio ‘desgarrador’ de Cathy Sáenz”, empieza el mensaje que Llosa publicó en su cuenta de Facebook. Y, acto seguido, se refirió a los calificativos de Rodrigo González contra Sáenz.

Hace unos días, Rodrigo González criticó a Sáenz desde su cuenta de Instagram y la llamó "corriente" junto con el hashtag #DevuelveElBouquetChusca. Una expresión que para la conductora de “Andrea” no debería calificar como la violencia de género que Sáenz denunció durante el programa "Mujeres al mando".

Y es que, para la periodista, el testimonio de la popular ‘Mamacha’ es “una burla, una ofensa para todas las mujeres que realmente son víctimas de violencia y huelen el miedo que más de una vez he visto en sus ojos”.

“Ella quizá no lo sabe, pero las mujeres que realmente son violentadas no comen, no viven, no duermen, no pueden ni trabajar, porque el terror, el acoso, la violencia, el maltrato, los golpes, las amenazas, las mentadas de madre, los puñetes, las violaciones sexuales, no las dejan ni vivir. Eso sin contar el infierno que viven los hijos de estas mujeres, niños y adolescentes que conviven con el terror”, arremetió la periodista.

¿QUÉ DIJO CATHY SÁENZ?

Como se recuerda, Cathy Sáenz expresó frente a las cámaras de "Mujeres al mando”: "Antes era llamada Candy Mamacha ahora soy llamada la Chusca Sáenz. Somos mujeres que estamos siendo violentadas por un hombre". Ella denunció que es discriminada por su color de piel y aseguró que no se quedará callada.

"Es momento de llamar a las entidades pertinentes para que se ocupen de este caso. He recibido muchos insultos de gente que no me conoce y está siendo incitada por el odio de otra persona [Rodrigo González]", dijo entre sollozos para luego denunciar que hay personas que "han conseguido mi número personal amenazándome de muerte a mí y a mi familia".

Sáenz ─que condujo la transmisión televisiva de la boda de Edison Flores y Ana Siucho─ recordó que ya le ganó una demanda por difamación a 'Peluchín'. "No es justo que una persona cree odio alrededor", agregó.