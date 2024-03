"Tenía antojo de quitarme el pelo": Andrea Montenegro comparte fotos de su nuevo 'look'

Andrea Montenegro dejó atónitos a sus seguidores al someterse a un audaz cambio de 'look'. A través de su cuenta en Instagram, la actriz peruana compartió con sus seguidores varias fotos donde luce sin cabello.

“¡Hola bellezas! ¡Tenía antojo, hace rato de quitarme el pelo y lo hice! Probaré el pelo corto a ver cómo me va. Por lo pronto me siento genial y me gusta cómo me queda la calva", comentó en su publicación.

El nuevo aspecto de Andrea Montenegro no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes la felicitaron y expresaron su admiración con decenas de comentarios. Algunos compartieron sus propios deseos de realizar cambios similares, aunque admitieron tener temores al respecto.

"Gran Cambio Andrea!!!", "Con cualquier look te ves divina", "Estoy a un paso de hacer las mismo con el calor de Lima ", "Yo también pienso hacérmelo", "Que delicia hacer todo lo bueno que se nos antoje y sentirnos completamente libres", "Yo también quiero hacerlo hace rato, pero no me animo...me da vergüenza", fueron algunas reacciones.

Andrea Montenegro celebra la belleza natural

A inicios de este año, Andrea Montenegro generó revuelo al referirse a los estándares tradicionales de belleza. A sus 46 años, ella compartió un mensaje de reflexión para abrazar la naturalidad y normalizar el proceso de envejecimiento. Mediante un video compartido en Instagram, la actriz también compartió su postura contra los comentarios que criticaban su apariencia.

"Con 46 años, tengo canas, algunas arrugas en la frente y en los ojos. También mis dientes ya no son blanquitos, nunca lo fueron en realidad... La edad se nota en la mirada, así te hagas lo que te hagas. Pero a mí no me interesa, tengo otros intereses que hacen que no me preocupe cómo me veo", declaró.

Montenegro enfatizó en que no necesita validar su belleza frente a estándares externos y expresó sentirse "divina y guapísima" con su edad. Además, instó a aquellos que no estén de acuerdo con su apariencia a dejar de seguirla, defendiendo su derecho a expresarse y vivir conforme a sus convicciones.

"Tengo otro tipo de intereses que afortunadamente hacen que a mí no me preocupe de cómo me veo. No necesito mirarme al espejo todo el día, me siento divina, guapísima", agregó.

