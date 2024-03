Christian Cueva a Pamela López: "Todos los días de mi vida te voy a pedir perdón"

Christian Cueva parece no soportar su actual situación sentimental, alejado de su aún esposa, Pamela López. Por medio de sus redes sociales, el futbolista nacional reiteró su perdón a su familia por todos los daños que pudo haber causado, luego de descubrirse un vínculo amoroso con Pamela Franco, en 2018.

“Después de tanto tiempo paso por acá más calmado. Primero para pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a mi familia, (especialmente) a la mujer (Pamela López) que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mí. Fui egoísta al no escucharte, fuiste tú la que me decía mis verdades y no las quería escuchar perdón por todo eso y todas las cosas que cometí”, expresó el deportista de 32 años.

En efecto, Christian Cueva se mostró arrepentido, una vez más, pidiendo perdón a Pamela López y recalcando lo importante que fue ella en su vida. “Te herí. Sé que algún día me perdonarás porque tu corazón siempre fue protegido por el señor”, señaló.

“Siempre cuidaste de nuestro hogar, de nuestros hijos y yo destruí cada semilla que sembrabas. Siempre fuiste más valiente que yo. Hoy la vida me golpea pero merecido lo tengo”, agregó el exjugador de Alianza Lima.

Christian Cueva reiteró su perdón a Pamela López tras descubrirse su vínculo con Pamela Franco el 2018. | Fuente: Instagram (cueva10oficial)

Christian Cueva no culpa a Pamela López por revelar conversaciones con Pamela Franco

Por otro lado, el mismo Christian Cueva aseguró no culpar a Pamela López por haber revelado a los medios los baucher, chats y demás conversaciones que tuvo el futbolista con Pamela Franco y su amiga Vanessa Pumarica.

“Todos los días de mi vida te voy a pedir perdón y quiero decirte que tú no mataste a nadie con lo que revelaste sé que estuviste en un momento vulnerable, pero tú tuviste razón de todo”, escribió el futbolista peruano.

Finalmente, Christian Cueva recalcó, una vez más, su pedido de perdón a su todavía esposa, a sus hijos y a Dios.

“Eres una magnífica amiga, hija; pero sobre todo una mujer y madre maravillosa. Tú y mis hijos son lo más grande y maravilloso que Dios me dio y siempre ante toda circunstancia yo estaré como nunca lo estuve. Una vez más perdón a Dios, a ti y a mis hijos”, concluyó.

Christian Cueva vuelve a pedir perdón a su esposa Pamela López y a su familia.Fuente: Instagram (cueva10oficial)

Pamela López: "Christian Domínguez me contó que Pamela Franco tuvo relación con Cueva"

Anteriormente, Pamela López, esposa de Christian Cueva, reveló que fue Christian Domínguez, quien le contó el amorío entre su esposo y Pamela Franco.

En una emisión del programa Magaly TV La Firme el último lunes 26 de febrero, la todavía cónyuge del futbolista aseguró que el cumbiambero le dijo que Pamela Franco pidió a Christian Cueva para que López no salga a hablar porque “la iba a perjudicar”.

“Es Christian Domínguez quien me ha contado muchas cosas. Ella sí le ha contado a él, le ha dicho que sí ha tenido una relación con mi esposo (Christian Cueva) todo el 2019, todo un año, ellos recién empezaban”, inició su versión Pamela López.

En otro momento, afirmó que fue Domínguez quien le dijo que Cueva le mandó un arreglo floral a Chimbote para Pamela Franco tras enterarse del fallecimiento de la mamá de la exintegrante de Alma Bella. “Todos estos detalles me lo han contado Christian Domínguez. Ahora, él sale a decir que no me ha dicho nada, pero es mentira”, dijo.

Pamela López mostró chats de conversaciones de Christian Cueva con Pamela Franco.Fuente: Instagram (cueva10oficial)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis